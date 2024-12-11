湖南女子遠嫁日本失聯1年多曾被家暴　母親：快回來，別被他打死

湖南華容居民黃女士求助稱，女兒2011年遠嫁日本，最後一次通電話時曾提到被丈夫家暴，後音訊全無，至今已失聯1年8個月。



《第一現場》報道，黃女士介紹，女兒向曉芳現年42歲，2011年嫁往日本並育有一子，自2023年8月與她通話後便失聯。她表示，女兒沒有接電話，社交媒體也沒有更新動態。最後一次聯繫時，曾提到遭到日本丈夫的家暴，並被要求支付房租。

黃女士提到，其78歲的丈夫年初時腦梗發作，想盡早再見女兒一面。此前，黃女士還透露，女兒向曉芳是在日本的一間便利店工作，與丈夫分開住在不同樓層。

向曉芳2011年遠嫁日本，最後一次通電話時曾提到被丈夫家暴，後音訊全無，至今已失聯1年8個月。（影片截圖）

向曉芳2011年遠嫁日本，最後一次通電話時曾提到被丈夫家暴，後音訊全無，至今已失聯1年8個月。（影片截圖）

目前，黃女士正通過賣菜來賺錢籌集路費，並計劃前往日本接女兒回家，「你快回來，別被他打死！」。《第一現場》已向中國駐日本大使館反饋相關情況。

鄰居易先生介紹，黃女士與向曉芳上一次見面是於2016年，由於語言不通等原因，日本親家對他們態度冷淡，「結婚之後就有點錢不夠用，有時候家裏還救濟一下，她老公好像不怎麼愛幹活，（失聯前）她娘家給了她7萬元，最後一點存款都給她了」。

易先生稱，向曉芳與母親最後一次通電話時，曾提到自己準備搬走，不再與丈夫同住，並下定決心要回國，「計劃存點路費，節約點，可以回國以後，還有點錢可以找工作」。易先生提到，已有日本博主聯繫自己，可幫忙前往查看向曉芳的現況。

黃女士正通過賣菜來賺錢籌集路費，並計劃前往日本接女兒回家。（影片截圖）

報道稱，日本目前實施的「防止配偶實施暴力及保護被害者相關法律」（簡稱「DV防止法」）於2001年4月13日通過，並於同年10月開始實施。

法律規定，一旦咨詢機構或警方確認受害者正在遭受家庭暴力，則可以要求施暴者6個月內不得靠近受害人工作、休息的地方。6個月內不得給受害人撥打騷擾電話、發騷擾郵件、寄送危險物品，或對受害人進行任何名譽或精神上的攻擊。同時，該法還設有一種驅逐命令，規定受害人離家後的兩個月內，如果回家取行李或物品，施暴者不得待在家中。

2023年的修正案草案把保護令有效期從半年延長至一年，並強化罰則。如果施暴者違反保護令，處罰將從現行的一年以下監禁或100萬日元以下罰款，調整為兩年以下監禁或200萬日元以下罰款。