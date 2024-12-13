女子嫁日本遭丈夫家暴「瘦成皮包骨」　失聯近2年因手機被沒收

湖南華容居民黃女士求助稱，女兒向曉芳2011年遠嫁日本，至今已失聯1年8個月。在東京工作的「長沙滿哥」幫助下，找到了向曉芳。得知家人在找自己，向女當場落淚，並表示，生活確有不順但平安。



姐姐則透露，已經和妹妹視訊通話了。據曉芳表述，失聯是因為手機卡被老公收走了，沒有手機，重新辦理要取得老公同意。在影片中，姐姐發現曉芳已經瘦得不成人樣，眼睛陷下去很深，「她說自己已經躺在床上有大半年，因為腰椎的原因動不了，也無法站立很長時間。」



至於家暴問題，姊姊說，曉芳的老公以前肯定因房租問題打過她，但現在究竟是家暴，是自己摔成這樣還是被打成這樣的，還不得而知。姊姊說，如今一家人只希望曉芳能盡快回國，曉芳自己也已打算回國。如果行動不便，有志工可以幫她回來。

湖南華容居民黃女士求助內媒。（網絡圖片）

據此前報道，黃女士介紹，女兒向曉芳現年42歲，2011年嫁往日本並育有一子，自2023年8月與她通話後便失聯。她表示，女兒沒有接電話，社交媒體也沒有更新動態。最後一次聯繫時，曾提到遭到日本丈夫的家暴，並被要求支付房租。

黃女士提到，其78歲的丈夫年初時腦梗發作，想盡早再見女兒一面。此前，黃女士還透露，女兒向曉芳是在日本的一間便利店工作，與丈夫分開住在不同樓層。

黃女士向記者講述事情的經過（瀟湘晨報）

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據了解，2009年前後，向曉芳認識了一位日本網友，長期的網絡交往，兩人互生情愫，在各合之下，曉芳去了日本，並自學了日語。然而，好景不長，曉芳並沒有與這位網戀對像走到最後，兩人的關係走到了盡頭。

向曉芳2011年遠嫁日本，最後一次通電話時曾提到被丈夫家暴，後音訊全無，至今已失聯1年8個月。（影片截圖）

之後，曉芳認識了比她大五歲的現任丈夫，在兩人認識和結婚的最初幾年時間裡，日子過得還算甜蜜。

黃女士告訴記者，2011年，女兒曉芳和日本女婿在華容縣舉辦了婚禮。在之後的幾年裡，黃女士去過日本橫濱女婿家裡兩次，「那兩次都是女兒女婿一起來接我的，女婿開車，直接到機場接的。」

不過，在黃女士第三次去日本的時候，她隱約感覺到不對勁。這次，女婿沒有來機場迎接，也沒有送她到機場。 「那個時候，他們的關係已經出問題了。」

黃女士告訴記者，從那以後，女兒和家裡的聯繫就變少了，後來又收到關於女兒的一些不好的消息：女兒女婿分開在樓上樓下住，女婿不允許女兒去看望正在讀國中的外孫。

2022年，女兒換了幾次工作，僅有的積蓄也被耗光，甚至有一次，女兒為了獲得一次工作機會，需要向有關人員送禮，黃女士把她積攢的6000元轉給女兒，但這筆錢後來又被曉芳退回。再往後，黃女士完全失去了女兒的消息。

向曉芳2011年遠嫁日本，最後一次通電話時曾提到被丈夫家暴，後音訊全無，至今已失聯1年8個月。（影片截圖）

報道稱，日本目前實施的「防止配偶實施暴力及保護被害者相關法律」（簡稱「DV防止法」）於2001年4月13日通過，並於同年10月開始實施。

法律規定，一旦咨詢機構或警方確認受害者正在遭受家庭暴力，則可以要求施暴者6個月內不得靠近受害人工作、休息的地方。6個月內不得給受害人撥打騷擾電話、發騷擾郵件、寄送危險物品，或對受害人進行任何名譽或精神上的攻擊。同時，該法還設有一種驅逐命令，規定受害人離家後的兩個月內，如果回家取行李或物品，施暴者不得待在家中。

2023年的修正案草案把保護令有效期從半年延長至一年，並強化罰則。如果施暴者違反保護令，處罰將從現行的一年以下監禁或100萬日元以下罰款，調整為兩年以下監禁或200萬日元以下罰款。