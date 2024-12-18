可在2小時內從北京飛到紐約　中國高超音速原型客機3年前完成試飛

中國科學院日前公開一款6.56馬赫高超音速原型客機研發的最新訊息，稱3年前完成了不到20分鐘的試飛，並公布試飛片段。其速度之快，意味該款客機可在2小時內從北京飛到美國紐約。



高超音速原型客機在3年前完成試飛，試飛片段曝光。（影片截圖）

高超音速原型客機在3年前完成試飛，試飛片段曝光。（影片截圖）

中國科學院力學研究所副研究員崔凱10月在一個論壇發表演講，透露其研究高超音速飛行器的研發進度，演講內容在近日公開。

他解釋，高超音速飛行器指的是飛行速度達到或者超過5倍音速，也就是5馬赫以上的飛行器。換算下來，它一秒鐘的飛行距離可以超過1500米，是現在普通飛機速度的6倍以上。

崔凱的團隊自13年前起進行相關研究，至2021年8月31日，團隊在酒泉衛星發射中心成功進行了高超音速飛行器飛行試驗，整個飛行過程的持續時間大概不到20分鐘，團隊採集了大量試驗數據。

崔凱團隊的原型機設計。（中科院格致論道講壇官方）

高超音速原型客機3年前完成試飛。（中科院格致論道講壇官方）

崔凱團隊的原型機與傳統設計的纖細高超音速飛行器截然不同，其具有圓胖的機身，背部則有斗篷狀機翼，意味著未來高超音速飛行器能運載與現今大型噴射客機一樣多的乘客或貨物。

儘管如此，崔凱在演講中仍表示，高超音速飛行器研究仍有許多問題需要解決，如動力、材料、結構等方面的問題。