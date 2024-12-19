江蘇八孩母案｜時任縣委書記受賄濫權判囚12年　曾稱不知曉鐵鏈女

江蘇省高級人民法院消息，12月18日，淮安市中級人民法院宣判，豐縣縣委原書記婁海因受賄、濫權被判處有期徒刑12年。



江蘇八孩母案時任縣委書記受賄濫權判囚12年。（長安街知事）

此前報道，江蘇徐州豐縣八孩母事件轟動全國。江蘇省委省政府2022年2月23日公布調查結果，重申八孩母親身份是來自雲南的小花梅，又指她從雲南到江蘇曾被二次販賣，最終被董某民（八孩父親）的父親買下，嫁給董某民。

調查結果並提到以涉嫌虐待罪批捕董某民，並批捕兩名涉嫌拐賣的疑犯。此外，豐縣當局共有17人被問責，豐縣縣委書記、副書記和縣長遭撤職。

時任豐縣縣委書記的婁海接受《新華社》採訪時表示，之前不知曉「八孩女子」事件：「作為地方主官我感到很愧疚。這種愧疚將伴隨我的下半生。」

《央視新聞》消息，2024年12月18日，淮安市中級人民法院對被告人婁海受賄、濫用職權一案公開宣判，對被告人婁海以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣100萬元（下同），以濫用職權罪判處有期徒刑4年，決定執行有期徒刑12年，並處罰金100萬元；對其犯罪所得予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2012年5月至2022年2月，被告人婁海利用擔任邳州市委常委、邳州經濟開發區黨工委書記，豐縣縣長、縣委書記等職務上的便利及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關公司和個人在工程承攬、居間介紹項目、違章建築處罰、變更查封保全的財產、提高安置房回購價格等事項上提供幫助，非法收受他人所送錢款共計人民幣1429萬餘元，其中1029萬餘元未實際取得。

2016年底至2018年，婁海在擔任邳州市委常委、邳州經濟開發區黨工委書記，豐縣縣長兼豐縣經濟開發區黨工委書記、管委會主任期間濫用職權，造成國有資產損失共計1.47億餘元。

淮安中院認為，被告人婁海的行為已構成受賄罪、濫用職權罪。鑑於婁海到案後能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，部分受賄犯罪未遂，認罪認罰，受賄贓款已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法院遂作出上述判決。