中國殲-10C外銷再下一城？孟加拉擬首購引進16架牽動南亞軍事平衡

孟加拉空軍司令哈桑．馬哈茂德．汗最新表態，該國正考慮向中國採購16架殲-10CE多用途戰機，以替換現有的老舊戰機。據媒體早先報道，孟加拉早在今年8月便傳出相關消息，而哈桑．馬哈茂德．汗11月中旬曾應邀訪華，外界猜測其間重點參觀了珠海航展，並近距離接觸殲-10C戰機。



綜合《觀察者網》、《印度斯坦時報》等媒體報道，孟加拉空軍現有機型多為老式戰機，包括40餘架中國出口型殲-7、8架俄製米格-29與15架A-5C攻擊機。隨著機隊老化嚴重，該國正著手推進2030年軍事現代化計劃，而殲-10C因性能與價格優勢成為主要考慮選項之一。

殲-10C已經在巴基斯坦參加過兩國空軍聯合空戰訓練。（網上圖片）

分析指出，孟加拉是中國長期的軍工貿易夥伴，早在2010年便自中國購買16架出口型殲-7，雙方合作基礎深厚。此外，孟加拉與巴基斯坦在軍事合作上的特殊關係亦不可忽視。巴基斯坦空軍裝備的殲-10CE在實戰演練中表現出色，對該戰機的性能評價極高，無疑對孟加拉國購買意願產生了積極影響。

然而，孟加拉的財務狀況仍是一大挑戰。該國9月份政局動盪影響經濟穩定性，外界推測中國或將提供類似對巴基斯坦的貸款支持，以緩解孟加拉國的資金壓力，進一步促成交易。

另一方面，殲-10C的潛在出售也對印度形成一定戰略牽制。孟加拉在地緣上被印度三面包圍，中國戰機的部署勢必增加印度的空中壓力。輿論認為，這筆交易不僅將為中國軍工出口再添亮點，更可能在南亞形成新的軍事平衡。

珠海航展期間，中國軍工產品再次成為焦點，而殲-10C則成為3.99代戰機中的明星產品。隨著巴基斯坦之後，孟加拉有望成為第二個殲-10CE外銷客戶，外界預測若首批戰機表現滿意，後續訂單仍有可能追加。