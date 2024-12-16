中國無人僚機挑戰美軍領先地位？英媒：或將成下一個突破領域

中國隱形戰鬥機的發展吸引了全球的目光，但英國《金融時報》15日援引分析人士報道稱，中國攻擊型無人機的亮相同樣意義重大，「這是與美國國防競爭中一個迅速崛起的領域」。



FH-97A於2024珠海航展亮相。（維基百科）

上個月，第十五屆中國國際航空航太博覽會在廣東省珠海市舉行，飛鴻無人機FH-97A亮相航展。FH-97A定位為「忠誠僚機」，在偵察和誘餌行動等方面支持有人駕駛戰鬥機，它還可以從航母上彈射起飛。

隨著科技的飛速發展，無人機已經成為現代戰爭中的利器。世界各國軍隊都在尋求用最新的無人機技術優化自己的武器庫。

分析人士稱，僚機無人機現在是中美爭奪空中優勢技術競賽的核心，未來這種競爭只會變得更加緊迫。

FH-97A無人機 。（航天科技集團九院九部微信公眾號）

軍事分析師、上海政法學院教授倪樂雄表示，未來FH-97A將變得極其重要，「未來戰爭將是無人機和反無人機技術之間的對決。」

英國皇家聯合軍種研究所智囊團副研究員萊頓（Peter Layton）說，僚機無人機為中國製造商贏得了趕超美軍的機會。

他稱，中國已經製造並試飛了一些僚機無人機，其目標是與雙座殲-20（中國較老一代隱形戰鬥機）「協同作戰」。但航展透露的細節信息較少，目前無法確定哪國將引領僚機無人機發展。

FH-97A由中國航太科技集團九院飛鴻公司研發，是「飛鴻」系列無人機的佼佼者。它作為新一代的高空高速無人作戰平台，不僅可以靈活執行對空、對地作戰任務，還具備高度自主智慧性，可通過預配置典型任務樣例，即時異構任務階段流程，顯著提升任務執行的效率與自我調整性；透過內埋或外掛多型武器、高解析度感測器等系統，獨立編組/有人協同執行戰場偵察監視、目標定位、精確打擊等作戰任務，充分滿足強對抗、高烈度的持久作戰需求。

「FH-97A無人機符合武器發展的四種（主要）趨勢。它具備無人化、小型化、智慧化和隱身化的特點。」倪樂雄說。

報道指出，目前各國都在爭相打造僚機無人機，因為與生產有人駕駛戰鬥機和培訓飛行員相比，這能以更低的成本大幅增強空中力量。

分析人士說，在第六代戰鬥機研製項目陷入困境後，美國正推進自己的「忠誠僚機」計劃，即「協同作戰飛機」（CCA）專案。

「飛行國際」此前報道稱，美國防部領導人設想未來部署數百或數千架「協同作戰飛機」CCA，以支持由老化飛機組成的傳統戰鬥機編隊。美空軍部隊設計與整合主管曾表示，「未來協同作戰飛機將承擔『導彈卡車』的角色，能夠對未來戰場產生重大影響。」

FH-97A。（新浪）

投資研究集團Agency Partners的航空航太與國防分析師圖薩（Sash Tusa）說：「『忠誠僚機』是每個空軍、每個大公司都想要的東西之一。隨著有人駕駛戰鬥機越來越昂貴，這成為恢復規模的一種方式、增加地理覆蓋範圍的一種方式，和增加武器裝載量的一種方式。」

圖薩估計，主要國家的軍隊需要五年至十年的時間才能部署這種技術，而具有成本效益的生產是一個主要障礙，「如果有人先做到了，他可能會是中國人或美國人」。

另有專家表示，根據現有信息，中國的「忠誠僚機」具有優勢，因為它們似乎有能力實施地面打擊。

新加坡南洋理工大學助理教授、中國軍事專家查爾（James Char）告訴《金融時報》，美國和中國還在開發各種陸地和海上無人機，如中國的「機器狼」。

上個月，中國自主研製四足「機器狼」在珠海航展上首次進行動態展示。軍事觀察員滕建群在接受媒體採訪時表示，「機器狼」其實就是機器戰士，加掛槍支和感測器之後，它可以靈活地穿梭於大街小巷，穿梭於戰場各個角落，並執行相關作戰任務。從本質上看，「機器狼」的問世體現出我們高度重視機器戰士的使用。人類不需要給它發工資，也不需要給它提供糧食，只要把彈藥給足，它就可以聰明地去執行原來需要由士兵執行的任務。

查爾說：「我們看到很多關於這些無人機在戰場上能做什麼的報道，但它們到底能做什麼，沒人能確定。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

