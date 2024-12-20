渤海灣打造全球最大人工島機場　填海面積近香港機場兩倍

美媒《美國之音》報道，中國政府決定在渤海灣建造全球最大離岸人工島機場——大連金州灣國際機場，計劃於2035年竣工啟用，屆時將超越香港國際機場和日本大阪關西國際機場，成為世界最大的離岸海上機場，展示中國基建的實力。



大連金州灣國際機場：規模宏大、技術挑戰

報道指出，大連金州灣國際機場於去年10月正式開工，採用離岸填海方式建設人工島，填海面積達20.87平方公里，對照香港國際機場面積僅為12.48平方公里，而日本大阪關西國際機場面積也只有10.5平方公里，兩者都低於大連金州灣國際機場超過20平方公里的面積。

大連金州灣國際機場示意圖。（中國新聞周刊）

據介紹，新機場施工參考了日本和美國的相關經驗，規劃建設四條跑道，先期建造兩條，跑道長達3600米，可供全球最大民航機起降，並將配備90萬平方米的航站樓。

報道指出，該機場首期工程計劃於2035年完工，預計每年可起降54萬個航班，旅客吞吐量達8000萬人次。大連金州灣國際機場建成後，將成為中國東北地區的重要交通樞紐，進一步強化中國航空業的國際競爭力。

香港國際機場面積為12.48平方公里。（視覺中國）

戰略地位引關注 中國軍事部署升級

由於大連地處渤海灣，鄰近日本和韓國，戰略地位極其重要。該地為中國航母及重要艦艇的海試區域，同時也是解放軍在黃海和渤海舉行軍事演習的核心區域。近期，中國在渤海和黃海進行了多次大規模軍事演習，引發周邊國家及國際社會的關注。

2017年，解放軍三大艦隊黃渤海實彈演習。（央視）

航空市場蓬勃發展 中國需求大增

此外，隨著中國航空市場快速成長，官方預計到2035年全國將需要450座機場以滿足需求。繼北京大興國際機場2019年投用後，大連金州灣國際機場成為中國航空業又一重要里程碑，也進一步鞏固中國作為全球最大航空市場的地位。