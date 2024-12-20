廣州新機場項目獲國務院批覆 料下周三起啟動前期同步實施工程
撰文：盛昀
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《廣州日報》12月19日消息，廣州新機場項目（即珠三角樞紐（廣州新）機場）已正式獲得國務院的立項批覆，預計12月25日啟動前期同步實施工程。
《西江日報社》旗下「肇慶頭條」公眾號消息，廣州新機場位於肇慶市高要區蛟塘鎮和佛山市高明區更合鎮交界處，項目建議書獲國務院批覆，意味着廣州新機場獲得了「准生證」。
據介紹，廣州新機場定位為「粵港澳大灣區國際航空樞紐之一、廣州國際航空樞紐的重要組成部分、大灣區西部綜合交通樞紐」，近期規劃目標年為2035年，可滿足年旅客吞吐量3000萬人次、年貨郵吞吐量50萬噸；遠期規劃目標年為2050年，可滿足年旅客吞吐量6000-8000萬人次、年貨郵吞吐量220萬噸。
該項目還規劃引入「兩高鐵一城際一快線」四條軌道交通，從西向東依次為深南高鐵、廣湛高鐵、肇順南城際和機場快線。
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