中國「第一國門」北京首都機場　暗藏哪些環保黑科技？

北京首都機場被譽為中國「第一國門」,1958年投入服務,是新中國第一個啟用的民用機場。2018年,北京首都機場接待了過億人次的旅客,成為世界上第二大客流量的機場,僅次於美國亞特蘭大國際機場。

千禧年代,因應首都機場第一和第二航站樓使用量飽和,加上要迎接2008年北京奧運,國務院通過興建第3航站樓,找來著名英國建築師、香港國際機場的建造者諾曼‧福斯特(Norman Foster)設計。



英國建築師諾曼·福斯特(Norman Foster)是1999年「建築界諾貝爾」普立茲克獎得主,作品遍全球。他同時亦是一位機場建設專家,香港國際機場及北京首都機場3號航站樓等都由他興建。諾曼·福斯特的作品富現代主義特色,經常以玻璃和鋼材來起樓。

除了著重空間打造,諾曼・福斯特亦非常重視可持續發展:「對我來說,可持續發展並非關乎潮流,而是始終如一的原則。」

諾曼・福斯特的建築事務所擁有一支可持續發展隊伍,早在動工之前便會評估建築物在興建期間、使用時期及翻新階製造的總碳排放,以便及在設計過程做出相應的減碳決定。這些措施在2008年落成的北京首都機場3號航站樓可見一斑。

諾曼‧福斯特是1999年「建築界諾貝爾」普立茲克獎得主。他認為身為建築師:「你要為現在而設計,並意識到過去,為本質上未知的未來而設計。(As an architect, you design for the present, with an awareness of the past, for a future which is essentially unknown.)」(南華早報/當代中國授權)