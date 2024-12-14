中國「第一國門」北京首都機場　暗藏哪些環保黑科技？

北京首都機場被譽為中國「第一國門」，1958年投入服務，是新中國第一個啟用的民用機場。2018年，北京首都機場接待了過億人次的旅客，成為世界上第二大客流量的機場，僅次於美國亞特蘭大國際機場。

千禧年代，因應首都機場第一和第二航站樓使用量飽和，加上要迎接2008年北京奧運，國務院通過興建第3航站樓，找來著名英國建築師、香港國際機場的建造者諾曼‧福斯特（Norman Foster）設計。



諾曼‧福斯特重環保 起樓前先計碳排放

英國建築師諾曼·福斯特（Norman Foster）是1999年「建築界諾貝爾」普立茲克獎得主，作品遍全球。他同時亦是一位機場建設專家，香港國際機場及北京首都機場3號航站樓等都由他興建。諾曼·福斯特的作品富現代主義特色，經常以玻璃和鋼材來起樓。

除了著重空間打造，諾曼・福斯特亦非常重視可持續發展：「對我來說，可持續發展並非關乎潮流，而是始終如一的原則。」

諾曼・福斯特的建築事務所擁有一支可持續發展隊伍，早在動工之前便會評估建築物在興建期間、使用時期及翻新階製造的總碳排放，以便及在設計過程做出相應的減碳決定。這些措施在2008年落成的北京首都機場3號航站樓可見一斑。

諾曼‧福斯特是1999年「建築界諾貝爾」普立茲克獎得主。他認為身為建築師：「你要為現在而設計，並意識到過去，為本質上未知的未來而設計。（As an architect, you design for the present, with an awareness of the past, for a future which is essentially unknown.）」（南華早報/當代中國授權）

北京首都機場3號航站樓 以東方巨龍為題

由諾曼‧福斯特設計的北京首都機場3號航站樓在2008年北京奧運開幕前落成，嶄新便捷的航站樓為全球旅客提供便捷的大門。

首都機場3號航站樓以東方巨龍為主題，採用紫禁城的紅、黃二色為主調。機場空間寬廣，面積相當於120個足球場，由樓高約十層樓的紅色樑柱支撐，氣勢磅礡。

3號航站樓建成後，北京首都機場亦一躍成為中國國內第一個3座航站樓、雙塔台、3條跑道同時運營的機場。（視覺中國/當代中國授權）

北京首都機場 龍鱗狀天窗採光佳 免西斜

諾曼‧福斯特說過，北京首都機場是在他早期作品、英國倫敦史坦斯特機場和香港國際機場的改造與演變。

一如他過去的設計，北京首都機場3號航站樓貫徹了他的對高科技物料的運用以及可持續發展的執着。例如機場天花設有155個龍鱗狀天窗，全都面向東南，有利採光，避免斜陽西照；天窗具自動開關功能，有助通風和調節室內溫度；玻璃幕牆採用的是中空的鍍膜玻璃，能收隔熱隔音之效。北京首都機場副總經理黃剛曾經估計，上述節能措施每年能為機場節省160萬千瓦的電力。

北京首都機場天花設有155個三角形的龍鱗狀天窗，除了有利採光，其自動開關功能更有助通風和調節室內溫度。（視覺中國/當代中國授權）

北京首都機場 玻璃幕牆向外傾 室內倒映不反射

諾曼‧福斯特認為，建築本身必須滿足人的使用需求，尤其是機場這樣的大型公共建築。

細心欣賞，北京首都機場3號航站樓暗藏很多貼心細節。例如玻璃幕牆不是垂直興建，而是向外傾斜15度，這樣乘客就不會被玻璃反射的室內影像影響視線；大樓室內數十米高的巨型鋼立柱，不但起着支撑天花的作用，更藏着電線和雨水管道等設施；天花白色條狀吊頂的走向，全都是由南向北，形成一個天然指示系統，給予旅客方向感。

從北京首都機場3號航站樓可見不少香港國際機場的影子，建築師諾曼‧福斯特直言，這裏是從香港國際機場的設計中演變出來。北京首都機場以東方巨龍為主題，結構上採用了樓高約十層樓的紅色柱作支撐。（Shutterstock/當代中國授權）

北京首都機場 見諾曼‧福斯特的環保智慧

除了在設計上做到節能，動工之初，諾曼‧福斯特團隊已採取不少環保措施。一般基建，只會在工程期間興建工地用的臨時道路和排水設施，但北京首都機場第3航站樓早在施工之初，把附近的馬路和排水系統興建好，塵土飛揚的情況大大降低，亦可避免廢水流出。

耗資270億元人民幣打造、建築面積達到100萬平方米的北京首都機場3號航站樓，用了4年時間完成，2008年2月29日投入服務後，令全機場的滑行跑道由71條增加至137條，停機位倍增至314個，成為當時世界上最大的單體航站樓。

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