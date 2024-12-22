內地袁記雲餃接連被爆｢吃出蚯蚓｣　回應：涉事門店整改後合規合格

接連有消費者在各袁記雲餃門店「吃出蚯蚓」，食安事件持續在內地引發關注。



12月21日晚，袁記雲餃官方微博發布六項說明，稱進一步提高標準，嚴格要求，為消費者提供安全美味食品。說明表示，涉事門店在經過認真整改後，目前門店經政府檢查已合規合格。



據此前報道，11月19日，消費者焦先生在北京市海澱區袁記雲餃六道口店花費14元點了一碗鮮肉雲吞麵，但在食用過程中發現一條黑紫色長約3厘米的黑紫色不明物體，疑似一條蚯蚓，而門店僅願賠消費者500元以解決此事。

焦先生從一碗鮮肉雲吞麵挑出一條約3厘米長的黑紫色蚯蚓。（澎湃新聞）

商家已退單。（澎湃新聞）

此後，北京海澱區市場監管局依法查處了42家存在食品安全問題的餐飲單位，其中，因食物中混有異物，招牌為「袁記雲餃」的北京府學餐飲管理發展有限公司被立案調查。

據內地某投訴平台資訊顯示，多名網民曝光曾在袁記雲餃吃出異物，包括蟑螂、石子、小塑料片等。另有一名消費者在社交媒體中發帖稱，11月27日，她通過點餐平台在袁記雲餃（麗晶國際店）下單後發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。

另一名消費者亦曾發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。（澎湃新聞）

12月21日晚，袁記雲餃官方微博發布說明稱，進一步提高標準，嚴格要求，為消費者提供安全美味食品。說明包括全面檢查、合格率達標、嚴格自查、加強培訓、加強加盟商管理、加強售後客服六個方面。

說明表示，涉事門店在經過認真整改後，目前門店經政府檢查已合規合格。此外，2024年監管部門抽檢袁記雲餃原料工廠8次，全部合格；送外部第三方檢測機構次數789次，全部合格。