袁記雲餃北京店被爆吃出黑色蚯蚓　被官方立案調查

近日，北京海淀區市場監管局依法查處了42家存在食品安全問題的餐飲單位，其中，因食物中混有異物，招牌為「袁記雲餃」的北京府學餐飲管理發展有限公司被立案調查。該門店與此前消費者「吃出蚯蚓」的袁記雲餃門店營業執照名稱一致。



據此前報道，11月19日，消費者焦先生在北京市海淀區袁記雲餃六道口店花費14元點了一碗鮮肉雲吞麵，但在食用過程中發現一條黑紫色長約3厘米的黑紫色不明物體，疑似一條蚯蚓。

焦先生說，在發現不明物體後，他隨即將異物挑出並拍照向店家反映，商家主動提出退回餐費。焦先生提供的轉賬截圖顯示，店家於當天退回餐費14元。隨後，門店表示願意向該名消費者賠償500元。

11月30日，袁記雲餃品牌方針對此事件回應媒體稱，已與顧客聯絡，並道歉和解。涉事門店將整頓一週，開除店長，處分涉事員工。

袁記雲餃快速擴張：一年超過3500家

近幾年來，袁記雲餃快速擴張。官網資訊顯示，目前袁記雲餃覆蓋全國超過160個城市，品牌加盟門店超過3500家。

目前袁記雲餃覆蓋全國超過160個城市，品牌加盟門店超過3500家。（袁記雲餃官網）

某投訴平台資訊顯示，多名網民曝光曾在袁記雲餃吃出異物，包括蟑螂、石子、小塑料片等。其中，一名消費者在社交媒體中發文稱，在11月27日，她通過點餐平台在袁記雲餃（麗晶國際店）下單後發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。

此外，根據海淀區市場監管局此次的通報，招牌名稱為「袁記雲餃」的北京鑫鑫晟餐飲店（個體工商戶）、北京星冉餐飲有限公司，均存在「兩個責任」落實不到位的問題，違反了《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》第三條第一款、第十條的規定，依據《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》第十八條的規定，責令改正，給予警告。

某投訴平台資訊顯示，多名網友曝光曾在袁記雲餃吃出異物，包括蟑螂、石子、小塑料片等。其中，一名消費者在社交媒體中發帖稱，在11月27日，她通過點餐平台在袁記雲餃（麗晶國際店）下單後發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。

此外，根據海淀區市場監管局此次的通報，招牌名稱為「袁記雲餃」的北京鑫鑫晟餐飲店（個體工商戶）、北京星冉餐飲有限公司，均存在「兩個責任」落實不到位的問題，違反了《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》第三條第一款、第十條的規定，依據《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》第十八條的規定，責令改正，給予警告。