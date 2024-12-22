上海地鐵撞天秤　乘客：撞擊感很強烈以為脫軌 　所有人向前傾倒

今日（22日）早上，上海一個施工塔吊（塔式起重機）倒在地面上的地鐵軌道上，隨後被一輛地鐵11號線列車撞上。內媒《極目新聞》報道，事發列車上的乘客稱，當時的撞擊感很強烈，有種車廂要脫軌的感覺。報道指其後乘客下車後已經沿軌道步行脫困。



車窗玻璃遭撞碎。（影片截圖）

車窗玻璃遭撞碎。（影片截圖）

車窗玻璃遭撞碎。（影片截圖）

報道指，事發於22日早上7時56分許。有事發列車上的乘客稱，撞上塔吊的瞬間撞擊感很強烈，甚至感覺車廂要脫軌。地鐵駕駛員第一反應是急刹車，所有的乘客都因慣性向前傾倒。其後救援隊打開車廂門，乘客都步行到了最近的陳翔公路站。

上海地鐵迎頭撞上天秤致列車損傷。（影片截圖）

另一名乘客王先生表示，事發地點是陳翔公路往馬陸地鐵站方向，距陳翔公路站約200米，而他就在發生事故那趟車的後面一輛車上。

王先生表示，事發後他們在車上被困了50分鐘，因為列車停電了，車上很冷。車門打開後，工作人員組織乘客沿著地鐵線路步行到陳翔公路站，因為道路很窄，只能一個人通過，他走了20分鐘才到陳翔公路站。他在經過事發現場時看到，應該是塔吊撞壞了地鐵軌道，發生撞擊的那段地鐵軌道，像斷橋一樣，少了一截。

據上海地鐵22日上午通報，由於外部塔吊施工侵入線路，造成11號線線路設施和列車受損，供電設備故障。列車迫停區間，正在全力組織設備搶修，並疏散乘客，現場無人員受傷。

上海地鐵迎頭撞上天秤致列車損傷。（網絡圖片）

上海地鐵迎頭撞上天秤致列車損傷。（看看新聞）