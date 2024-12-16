理想L9行駛期間突死火　車主慘被困40分鐘　廠商「系統升級」遭斥

12月14日，內地一車主在道路上駕駛理想L9期間，竟突然熄火，檢查發現因系統升級，導致其被關車內40分鐘。



西安衡先生於2022年10月，花費46萬多元購買了一輛理想L9汽車，至今行駛約4萬公里。

12月14日上午10時許，他正開車在路上行駛，突然車內螢幕變黑，車亦都停下，「煞車沒有反應，檔位也無法切換，車上所有的按鈕均不起作用，車門也打不開，太害怕了。」

衡先生回憶說，幸虧當時車行駛在最靠邊的車道，車速不快，後面車輛見狀快速避讓，「要是行駛在高速上，突然停下來，後果不堪設想。」

西安衡先生駕駛的理想L9電動車。

衡先生致電理想汽車客戶服務中心，對方詢問，是否為衡先生按鈕操作失誤，衡先生否認後，客服致歉表示，剛剛為升級系統。此後，升級持續40多分鐘才結束，在這期間，衡先生一直在車內等待，亦都無法打開車門出去。所幸他的車窗開著小縫隙，能保證空氣流通。

衡先生認為，「升級系統為什麽不等到車靜止的時候進行呢？或者，給我們一個二維碼，我們方便了就掃碼升級，而不是說升級就升級，所以，這不是道歉的事情。」

12月15日下午，衡先生氣憤表示，「我本來覺得理想這車很不錯，買了三輛，沒想到出了個這次意外，太危險了。」

西安衡先生駕駛的理想L9電動車。

其後，衡先生再次撥打理想汽車客戶服務中心，工作人員再次致歉表示，黑屏的原因是OTA（Over-the-Air Technology）升級導致，目前還沒有相關的結論，會繼續催促處理。

衡先生的遭遇引發網民熱議，有網民分享自己經歷表示，「我也遇過2次，長城歐拉，在快速路上突然斷電，只能自己慢慢踩剎車靠邊停，幸虧後面沒車追尾，打客服諮詢說是系統升級的事。」；還有網民認為，油門和煞車的控制交給其他系統，而不是擁有最高權限的車主或實體聯接的話，「那和命在別人手裡有什麼不同？」。

現在手機升級基本上都會讓你選擇升級時間，車子這麼搞確實太不安全了，這以後要是飛行汽車在空中突然這麼搞…



行車過程中升級確實是個大bug。升級最好還是手動啟動，並多設一到兩個確認流程。



國產車都這樣。在廠商眼裡，升級比什麼都重要。



這樣的車企太危險，不尊重科學，不尊重生命，在他們眼裡，只有銷量，其他都不在乎



車本來就是服務於人，以人為本，但是這個就是無視人的生命安全，還遙遙領先，臉往那放？



還是燃油車、手排的好，一大堆電子產品拼裝的車能好了？系統為什麼要升級，升級的意義是什麼？是省電了，還增加壽命？



據悉，理想L9為是理想汽車於2022年6月21日發布的為家庭打造的全球智能旗艦SUV，全國統一零售價格45.98萬元（人民幣）。2024年7月，理想汽車宣布，理想L9累計交付突破20萬輛。

理想L9。（微博＠理想汽車）

此次事故亦非理想電動車首次出事，就在日前，山東一名孕婦即將臨盆時遇到家中理想電車升級，需時51分鐘，期間無法啟動也無法終止，夫妻只能步行轉截車出行。當時理想回應稱，OTA（Over-the-Air Technology）升級時間是由用戶選擇的，中途退出升級，有可導致整車無法正常工作的風險。