理想L9行駛時突死火｢系統升級｣？公司稱不實：要滿足5條件始啟動

內媒報道指，在12月14日，內地一名車主在道路上駕駛理想L9期間，竟突然熄火，檢查發現因系統升級，導致其被關車內40分鐘。理想汽車產品線總裁劉杰在15日發文稱，希望大家不要被誤導，理想汽車不會在行駛中OTA（指透過空中編程技術進行系統升級）。



事主駕駛的理想L9電動車。

事主駕駛的理想L9電動車。

劉杰還表示，「OTA升級條件是以下條件同時滿足才會啟動：1. 到了預約時間；2. 車速為0；3. P擋；4. 四門落鎖；5. 整車下電。」

劉杰稱，「我們通過技術分析，車主應該是在屏幕手動選擇了5分鐘後升級的選項後，鎖車下電離開了車輛，到達預約時間後，車輛在車內無人且落鎖下電的情況下才啟動了OTA升級。行駛中啟動OTA絕對不會發生。希望媒體朋友們查證清楚後再報道和轉載！」

理想L9。（微博＠理想汽車）

據早前內媒報道，西安的衡先生於2022年10月，花費46萬多元人民幣購買了一輛理想L9汽車，至今行駛約4萬公里。

12月14日上午10時許，他正開車在路上行駛，突然車內螢幕變黑，車亦都停下，「煞車沒有反應，檔位也無法切換，車上所有的按鈕均不起作用，車門也打不開，太害怕了。」

衡先生回憶說，幸虧當時車行駛在最靠邊的車道，車速不快，後面車輛見狀快速避讓，「要是行駛在高速上，突然停下來，後果不堪設想。」

衡先生致電理想汽車客戶服務中心，對方詢問，是否為衡先生按鈕操作失誤，衡先生否認後，客服致歉表示，剛剛為升級系統。此後，升級持續40多分鐘才結束，在這期間，衡先生一直在車內等待，亦都無法打開車門出去。所幸他的車窗開著小縫隙，能保證空氣流通。

衡先生認為，「升級系統為什麽不等到車靜止的時候進行呢？或者，給我們一個二維碼，我們方便了就掃碼升級，而不是說升級就升級，所以，這不是道歉的事情。」

12月15日下午，衡先生氣憤表示，「我本來覺得理想這車很不錯，買了三輛，沒想到出了個這次意外，太危險了。」

其後，衡先生再次撥打理想汽車客戶服務中心，工作人員再次致歉表示，黑屏的原因是OTA（Over-the-Air Technology）升級導致，目前還沒有相關的結論，會繼續催促處理。