促統大會︱石泰峰：民進黨煽動兩岸對立　台獨逆歷史潮流是死路

全球華僑華人促進中國和平統一大會今天（20日）在灣仔會展舉行，訪港考察的中央統戰部部長石泰峰致辭時，批評台灣民進黨當局肆意煽動兩岸對立，形容台海形勢複雜，但解決台灣問題的主導權始終掌握在國家這邊，直言台獨是逆歷史潮流，是絕路、是死路。



石泰峰提出「五點希望」，第一，要堅定中華民族認同；第二，要堅定祖國統一自信，「統則強、分必亂」；第三，要堅定反對台獨分裂，反獨促統運動要勇敢發出正義聲音，；第四，堅定增進同胞福祉，讓台灣同胞分享中國機遇；第五，營造良好環境，團結起來講好和平統一故事。



全球華僑華人促進中國和平統一大會今日(20日）在本港舉行（直播畫面截圖）

石泰峰今日（20日）在本港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會。（資料圖片）

石泰峰：民進黨煽動兩岸對立 逆歷史潮流是絕路、死路

石泰峰表示，促統大會時隔14年再次在香港舉辦，今年是新中國成立75週年，實施十四五規劃關鍵一年，習近平領導下全國人民全面推進強國建設和民族復興偉業。他提到二十屆三中全會有重大戰略部署，創造更有利發展條件，今天比歷史上任何時間更接近實現偉大復興目標，有信心實現國家完全統一，同時要清醒看到百年變局加劇。

石泰峰批評西方反華勢力為遏制中國發展不擇手段，民進黨當局肆意煽動兩岸對立，台海形勢複雜，解決台灣問題的主導權始終掌握在國家這邊，台獨是逆歷史潮流，是絕路，是死路，兩岸統一如滾滾東流。他又稱，無論何黨何派在台灣掌權都不能改變兩岸關係推進，解決台灣問題是全體中華兒女共同願望，一個堅強統一國家始終包括台灣，要承擔重任攜手共創福祉。

統則強、分必亂 台獨分裂勢力妄圖切割兩岸歷史

他提出五點希望：第一，是堅定中華民族認同，台獨分裂勢力妄圖切割兩岸歷史，大家要做中華文化守護者、傳承者；第二，堅定祖國統一自信，表示統則強、分必亂，追求維護國家統一成為中國精神信仰，兩岸尚未完全統一，但兩岸從未分割，要領導島內民眾看清時勢、分辨真偽，兩岸同屬一國家民族事實無法更改，堅決抵制去中國化，台灣是中國領土一部分的地位從未改變。

與台獨分裂勢力鬥爭 擔當亮劍勇敢發出正義聲音

第三，要堅定反對台獨分裂，石泰峰表示，要與台獨分裂勢力鬥爭，要團結堅定成為中國利益的捍衛者，反獨促統運動始終擔負著台獨分裂勢力鬥爭的關鍵角色，發揚鬥爭精神，擔當亮劍，勇敢發出正義聲音。

第四，堅定增進同胞福祉，根本目的是創造中華民族福祉，要讓兩岸同胞過上美好生活，要更好促進台灣同胞分享中國現代化發展機遇，要團結起來充分發揮，連接兩岸獨特優勢，以通促融，共增利益福祉。

第五，堅定營造良好環境，一個中國原則是國際社會普遍共識，民進黨搞台獨分裂只會嚴重破壞台海穩定，要團結起來講好和平統一故事，廣泛傳達理念，要營造良好的外部環境。

中央統戰部部長石泰峰（左）訪港，昨日（19日）到禮賓府與行政長官李家超（右）會面。（政府新聞處相片）

王滬寧發賀信：大會為反獨注入新動能

中央統戰部常務副部長陳小江宣讀全國政協主席王滬寧，對大會發出的賀信。王滬寧表示長期以來港澳台、僑胞踴躍投入統一進程作出積極貢獻，希望愛國友好人士以本次大會為契機凝聚力量，為反獨注入新動能。從中華民族整體意義，把握兩岸發展大局，堅定不移推進祖國統一進程，希望共同反台獨促統一。王祝大會完滿成功。

石泰峰認為，王滬寧專門發賀信，肯定港澳台、僑胞對反獨促統的貢獻，對進一步推動反獨促統有指導意義。他表示，港澳台及僑胞積極開展反獨促統鬥爭，彰顯了中華民族堅強信心，特別香港同胞，始終是主人翁，推動一國兩制穩定前行，提到香港經歷修例風波後，通過《香港國安法》全面落實愛國者治港原則，進入由亂到治，走向由治及興新階段。