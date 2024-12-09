湖北男為吃霸王餐伸手入底褲用力拔毛　CCTV拍下斷正　網民：痛死

為吃霸王餐，真是無所不用其極！湖北武漢一名男子日前宴請友人吃飯，點了一桌菜，吃完後想賴帳，竟把手伸進褲襠中，拔體毛放進菜裡，整個「栽贓」過程全被監視器拍下。



網傳監視器畫面中，黑衣男子先是伸手拔了根頭髮，接著撩起上衣，又把手伸進褲子裡，用力扯下幾根體毛後，直接就往桌上菜品裡扔，為了看起更像是炒菜過程中掉入，男子還拿起筷子攪拌幾下。

武漢一名男子為吃霸王餐，偷偷拔下體毛放進菜中，過程被監視器拍下。（微博影片截圖）

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一名知情人士7日接受《生活幫》採訪時透露，這名男子在飯店內點了一桌子菜，大快朵頤之後，卻遲遲不願買單，飯店工作人員多次催促，男子以各種理由拖延後，不料竟使出上述惡質招數，試圖以菜品被污染為由拒絕付款。

該知情人表示，男子可能沒發現店內裝有監視器，早已將其一舉一動「全都錄」，最終店家調出畫面，證實男子栽贓行為，見謊言被徹底揭穿，只好乖乖付錢了事。

相關新聞影片曝光，引發網友批評：

「人越來越沒底線了，空長一個皮囊」

「人家是一毛不拔，他倒好拔了一毛」

「請不起人吃飯，也別搞這下三濫伎倆」

「有監控啊，他怎麼想的」

「行行好店家，把餐具也給扔了吧」

「真是個狠人，我試著拔了一下，痛死我了」



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