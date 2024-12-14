餐廳老闆女兒「戀愛腦」與外賣員墮愛河　卻3個月被騙高達8萬元

上海一餐飲店老闆的女兒愛上來店取餐的外賣員，之後與對方發展戀情，結果被騙取超過8萬元人民幣。案件近日被上海市閔行區警方偵破，涉事外賣員因涉嫌詐騙罪被刑拘。



事件發生於今年8月，20多歲的李小姐在家人陪同下到閔行公安分局報案。她的家庭經營著一家餐飲店，與外賣員唐某在取餐時相識，迅速發展成戀人關係。李小姐出手大方，對唐某的各種訴求均予以滿足。

二人陷入熱戀後，在短短3個月內，唐某頻繁要求李小姐轉賬，李小姐因此向家中求助，最終因「入不敷出」而引起家人的懷疑。經過深入了解後，李小姐的家人決定報警。

二人聊天截圖。（澎湃新聞）

二人聊天截圖。（澎湃新聞）

警方接到報案後，依據李小姐提供的轉賬記錄展開調查，發現唐某在此期間的消費大幅增加，並且故意將李小姐的轉賬定義為借款或自願贈與。11月21日，警方在唐某返回上海時成功將其抓獲。

唐某編造各種理由欺騙李小姐轉賬。（澎湃新聞）

唐某在訊問中供認，他發現李小姐性格單純，是個「戀愛腦」，於是編造各種理由，如「交通事故撞到人，要賠償5000元」和「要4000元洗掉紋身」等，欺騙李小姐轉賬。他又多次巧立名目，以「情人節」、「探望老人」等理由向李小姐要錢，共計騙取8萬餘元。警方還發現，唐某在與李小姐交往的同時，與多名女子保持曖昧關係。

目前，唐某已因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。