內地多個｢中東王妃｣直播帶貨！稱嫁有權有錢王子要離國　真相曝光

「你們也知道我老公，他是阿聯酋那邊的小王子…」中國網站近日出現多名女子稱嫁給「中東小王子」，引發關注，內地媒體踢爆，其實這些「王妃」是直播賣貨營造的「人設」，由於太爭議平台已整頓，「王妃們」火速刪除帳號。



中國近日出現多位「嫁給中東小王子」的詐騙影片：（按圖了解）



中國網站近日出現多名女子稱嫁給「中東小王子」，引發關注，有媒體踢爆，其實這些「王妃」是直播賣貨營造的「人設」。（微博截圖）

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《極目新聞》報道，這些女子清一色穿着中東傳統華麗服飾，坐在名車內，身邊則有一名外籍「老公」悉心呵護着，這些女子大多「懷有身孕」，邊看鏡頭邊摸着孕肚說，「姊妹們你們也知道我老公，他是阿聯酋那邊的小王子，有權有錢，而我已懷孕4個多月了…」

這些女子說，她們要隨老公返回家中東，家裏的「法國香水」、「英國洗衣精（洗衣液）」，還有大批包包、衣服、鞋子，都帶不走，所以拿出來「大拍賣」，甚至還有人誇張地說，「我家房子都送給保母了」。不過這些「法國香水」、「英國洗衣精」，價格大都在人民幣數十元以內，若有網友質疑這些「王妃」，就會立刻被踢出直播間。

報道指出，事實上這些「中東小王子」都是臨時演員，而由於「王妃們」的行銷手段實在太離譜，許多網絡平台已着手整頓，而「王妃們」面對輿論壓力，近日突然集體刪除帳號，紛紛落跑。

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