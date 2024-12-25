小米攜手「造車三劍客」　官宣與蔚來、小鵬、理想合作

小米汽車官方微博12月25日宣布，與蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車正式展開充電補能網絡合作。根據公告，蔚來超1.4萬個充電樁、小鵬超9000個充電樁及理想超6000個充電樁將全面接入小米充電地圖，進一步加強充電設施的覆蓋和使用便利性。此消息迅速登上微博熱搜榜。



銷量快速增長 推動充電需求

內媒《證券時報網》報道，小米汽車自交付以來銷量表現搶眼，今年10月和11月月交付量均突破2萬輛，提前完成全年10萬輛的交付目標。小米集團董事長雷軍宣布，將挑戰全年交付13萬輛的目標，並對此充滿信心。隨著汽車交付量的不斷提升，對充電補能的需求成為小米與其他三家車企合作的重要推動力。

3月28日，在北京一家小米汽車零售門店內，一名消費者在了解小米SU7汽車。當晚，小米集團在京舉辦發佈會，正式發佈首款小米新能源汽車SU7。（新華社）

截至12月22日，理想汽車在全國布局充電樁6718個；小鵬汽車截至12月12日，已布局超過9070個充電樁，覆蓋全國超420座城市；蔚來則在全國設有2.44萬個充電樁，累計充電服務次數超過5000萬次。這些數據顯示，小米汽車與「造車三劍客」的合作，將顯著增強用戶的補能體驗。

雷軍朋友圈早已涉足三大車企

事實上，雷軍與蔚來、小鵬、理想三家車企的聯繫已久。雷軍創辦的順為資本早在2015年參與了蔚來汽車A輪融資，並成為蔚來EP9首批車主之一；2017年，順為資本投資小鵬汽車A+輪；2019年，小米集團又參與了小鵬C輪融資，投資額達5000萬美元。雷軍與理想汽車的聯繫則表現在他對理想L6的高度評價，甚至在今年北京車展後成為理想車主。

2024年4月25日，北京車展，小米首席執行官雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

在今年3月28日小米汽車上市發布會上，蔚來董事長李斌、小鵬CEO何小鵬及理想CEO李想悉數到場。雷軍表示，三位車企領導人的建議幫助他少走了許多彎路。