廣州開建全球首個飛行汽車智造基地　計劃年產1萬台「陸地航母」

10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地在廣州開發區正式動工。羊城晚報全媒體記者獲悉，這是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用於生產分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行體部份，規劃年產能1萬台。



據悉，該基地整體項目由中建四局承建，首期占地面積約18萬平方米。基地規劃佈局覆材、連接、塗裝、總裝四大生產車間及附屬設施，充分融合航空高質量要求和汽車規模化制造的特點及經驗，質量一致性更好、成本更低、交付周期更快。

動工儀式現場，小鵬匯天創始人趙德力介紹，基地打造全球飛行汽車標桿智造基地，不僅堅持產品核心技術全棧自研，核心零部件也將在智造基地自產，以更好地確保品質標準和成本可控。

「陸地航母」飛行汽車的飛行體和陸行體部份。（仇明全 攝）

采用全流程、全周期、可追溯的生產管理模式，在滿足航空器質量安全標準下，工廠從零部件供應鏈端到整車最終交付端，建立精準的生產製造追溯系統，讓每一個零件都有自己的 「身份證」。

同時，全廠規劃採用光伏發電，針對高耗能設施全面配備節能設備，並採用數字化能源管理系統對工廠能源消耗和使用效率實時監控，大幅減少碳排放。

去年10月，小鵬匯天首次公開其在研的分體式飛行汽車「陸地航母」。今年9月，該車型實車首次在廣州開發區、黃埔區亮相，並進行了公開試飛，展示其應用場景，接下來將於11月12日在中國航展上進行「陸地航母」全球公開首飛，並在今年年底啟動預售。