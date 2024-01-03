羽田空難｜資深機長分析相撞原因：海保廳飛機或未獲進入跑道許可

日本航空客機JL516與海上保安廳DHC-8巡邏機1月2日在羽田機場發生碰撞，引發嚴重火災，5人死亡，14人受傷。內地資深機長陳建國在2日晚上分析稱，相撞的原因可能是這架DHC-8巡邏機並沒有獲得進入跑道的許可，有可能是誤入跑道，造成與日航客機相撞的慘劇。



陳建國分析稱，從網上流傳的陸空通話音頻來看，這架DHC-8巡邏機是從羽田機場34R跑道C5的位置進入跑道。對於落地的日航客機，這個位置正好是飛機接地的位置。

從管制員和飛行員的通話中，陳建國分析，相撞的原因可能是這架DHC-8巡邏機並沒有獲得進入跑道的許可，有可能是誤入跑道，造成與日航客機相撞的慘劇。

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陳建國表示，具體DHC-8巡邏機撞擊在哪個位置，目前不得而知，從網上發布的影片和照片分析，日航客機被撞到機頭，前輪和左側發動機。撞擊造成日航客機前雷達罩完全損毀，前輪可能折斷，機腹著地發生摩擦起火。從影片中可以看到飛機機頭冒火，左側發生爆炸，有可能是外來物打進發動機造成發動機嚴重損壞。

陳建國表示，對飛機師來說，落地時確認跑道是乾淨的，是非常重要的事情；對乘務組來說，時刻牢記撤離程序也是至關重要的；對於旅客來說，起飛前認真聆聽安全廣播，並閱讀安全須知，記住最近的前後兩個緊急出口，並聽從機組指揮，非常重要。