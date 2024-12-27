「我在九龍出生」　馬英九四川秀廣東話　遊客驚呼「還是這麼帥」

馬英九12月26日結束第三次訪陸行程，當天參訪四川大貓熊研究基地與都江堰水利設施。據台媒TVBS報道，期間馬英九展現親民魅力，不僅獲內地遊客稱讚「還是好帥」，更用流利廣東話與現場香港遊客互動，回應「我在九龍出生」，引發熱烈反應。



當天馬英九在國台辦副主任潘賢掌等人陪同下，來到四川都江堰大貓熊研究中心。2008年馬英九任內核准四川大貓熊輸入台灣，「團團」與「圓圓」自此成為台灣明星動物，馬英九此行還與當年護送貓熊的專家重逢，氣氛溫馨。

12月19日上午，大陸國台辦主任宋濤（右二）陪同馬英九參觀哈爾濱太陽島。（翻攝中天新聞）

在參觀過程中，馬英九幽默地與陪同人員交流，看著貓熊大快朵頤吃竹子，他笑稱：「餓了幾個禮拜的樣子。」現場氣氛輕鬆愉快，與日前他在杜甫草堂因淋雨濕髮而動怒的情況大相逕庭。

台灣前總統馬英九第三次出訪大陸，12月20日在哈爾濱參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館。（馬英九基金會）

此外，馬英九在都江堰與遊客的互動成為全場焦點。當有香港遊客向馬英九打招呼時，他用廣東話回答：「我也香港啊，我在九龍出生啊！」罕見展現流利廣東話。走了幾步，又遇到廣東遊客熱情表白：「你還是這麼帥！」馬英九笑著回應：「我還沒老到不帥的地步」。

馬英九辦公室隨後發布新聞稿指出，陸方官員對馬英九的受歡迎程度感到驚嘆，直言他的魅力在內地粉絲中仍然非常強大。