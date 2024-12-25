來稿｜兩岸有多對話少對峙兆頭

來稿作者：吳家俊



2025年1月20日美國新一屆總統特朗普就任， 大家幾乎肯定新一屆政府將整頓對台灣的政策，特朗普選前曾表示台灣奪去美國的晶片生意，更要求台灣繳交「保護費」， 加上台灣政壇揮之不去的「疑賴論」觀點， 近月就見到台灣的政治人物開動兩岸交流活動， 顯得有股「春江水暖鴨先知」的氣氛， 是否預視明年兩岸關係出現良好轉變， 全球華人拭目期盼。

台灣馬英九卸任後，針對大學生與碩士生設立一個「大九學堂」， 透過「大九學堂」凝聚受過高等教育的學生，培養成為兩岸新一代的文化大使，做好兩岸青年交流傳承工作。大家還記得馬英九4月才與國家主席習近平會面， 本年12月18日至26日他再以「大九學堂」名義， 帶領台青年訪問中國大陸，行程有哈爾濱「海峽兩岸青年冰雪節」活動及七三一部隊遺址等等， 內容包括輕鬆和嚴肅項目， 各有重心。

台灣立法院前院長王金平於本年11月13日高調公佈成立一個新智庫， 「中道和平聯盟」智庫， 並公布新兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」 為主軸，希望突破兩岸僵局。「中道和平聯盟」智庫在12月8日在台北舉行「和平宣言倡議大會」， 從剛成立開始已釋出正面信息， 主張和平， 理性溝通。

台灣台北市長蔣萬安悉力籌辦，上海市副市長華源出席， 台北上海「雙城論壇」在本年12月17日在台北舉辦，此項交流活動已踏入第15年，今年題為「智慧治理、永續未來」，論壇還有分場， 以「友善交通」、「河川治理」及「人文城市」為主題， 單單看每場的主題已意識到論壇以圍繞兩岸和平、兩岸交流為基礎， 兩市還在論壇中簽署「智能醫療」與「動物園小熊貓」兩項合作備忘錄， 有實質成果。

舉出上述數例， 旨在反映兩岸交流的確開始恢復， 最不願見的當然是民進黨， 該黨以「大陸統戰」描述各項交流活動， 就「雙城論壇」活動更做出小動作，在臨出發前阻個別上海成員和內地的媒體赴台採訪。台陸委會亦就馬英九出訪，促請他「不能夠傷害台灣人民的感情」，馬英九基金會執行長蕭旭岑反駁民進黨不能綁架多數台灣人，「不能傷害台灣人感情」這句話應翻譯為「不能傷害綠營感情」 反諷民進黨。其實馬英九任領導人時期， 外國很少對台海兩岸不穩發言表關注， 因為根本沒有不穩的跡象， 但自從近年由民進黨執政後， 外國見該黨的悖逆，便愈來愈多表態「希望台海和平穩定」，其實是因為外國已看到該黨將令台灣陷入險境， 提示台灣當局慎思。

台灣政治人物近月的表現， 用較悲觀角度看， 是反映台灣當地正擔憂局勢將趨不穩， 危機迫在眉睫， 不得不盡速解困。因為預期特朗普上任後的對華政策， 與及賴清德推動「去中國化」行徑， 兩岸官方增加交流機會渺茫， 兩岸交流現時已不足， 隨時導致誤判， 台灣政治人物只有盡快向「軟」工作入手， 加強民間交流活動， 讓兩岸民眾多溝通， 彼此了解最新發展， 他們軟實力相當湊效和明智。

兩岸要「多一點對話，少一點對峙」這個看法是全球華人共識，兩岸三地的政治人物要當仁不讓， 責無旁貸， 挺身為兩岸和平努力。

作者吳家俊是城市智庫研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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