「與50隻鯊魚共游」超夢幻　美女網紅下秒「被狠咬一口」影片瘋傳

撰文：ETtoday
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澳洲旅遊女網紅莉莉安（Lilian Tagliari）上月在馬爾地夫度假時，在網路上發表了與50隻鯊魚一起游泳的驚人畫面，然而拍攝到一半時，其中一隻鯊魚突然咬住她的腿，還留下鮮紅血印，影片獲得1800多萬點閱。

來自澳洲珀斯的女網紅莉莉安，在Instagram上擁有12萬多名粉絲追蹤，她上月在馬爾地夫從事潛水活動時，拍攝了與50隻鉸口鯊（Nurse shark，俗稱護士鯊）一起游泳的畫面，沒想到在鏡頭前被咬傷。

來自澳洲珀斯的女網紅莉莉安，在Instagram上擁有逾12萬粉絲追蹤。（IG@lilian.has.travelbug）
來自澳洲珀斯的女網紅莉莉安，在Instagram上擁有逾12萬粉絲追蹤。（IG@lilian.has.travelbug）

突被鯊魚咬腳留下多處傷痕　點圖放大瀏覽（慎入）：

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影片中可看到，莉莉安在大海中潛水時，身旁被50隻鉸口鯊與其他海洋動物圍繞，畫面看起來十分夢幻，然而一隻鯊魚靠近她的腳邊後突然狠咬一口，腿上立即留下深紅齒印。

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莉莉安表示，當時她已經和這些海洋動物游了1個小時，正打算要回到船上時，發現水質變得比剛才更清澈，所以又留下繼續拍攝，沒想到就被鯊魚攻擊。

不過她不怪鯊魚，因為鉸口鯊的視力不太好，可能誤把她的腿當成魚才會咬上來，幸好傷勢沒有太嚴重，接受治療後已無大礙。

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馬爾代夫一名中國遊客潛水時突遭鯊魚從後張開血盆大口咬住頭部。（X@imurpartha）

死裏逃生送院縫了多針　點圖放大看看鯊魚從後突襲一刻：

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