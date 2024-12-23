英國15歲華裔少女學校旅行去馬爾代夫　浮潛「被吸入螺旋槳」絞死

撰文：ETtoday
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英國一名15歲少女校外旅行前往馬爾代夫參加浮潛，然而她與一群朋友在水中時，意外被捲入船的螺旋槳中死亡，雖然事故發生已經事隔1個月，但家屬傷心表示他們仍在等待答案。

擁有雙重國籍的15歲少女珍娜（Jenna Chan），就讀於新加坡學校St Joseph's International Institution，11月8日她在馬爾代夫參加學校旅行下水浮潛時，船的螺旋槳轉動後才幾分鐘，她整個人突然被捲入螺旋槳中，導致身亡。

英國15歲少女珍娜意外被捲入船的螺旋槳中死亡。（GoFundMe）
英國15歲少女珍娜意外被捲入船的螺旋槳中死亡。（GoFundMe）
11月8日她在馬爾代夫參加學校旅行下水浮潛時，突然被捲入螺旋槳中。（Facebook/SJI International）
擁有雙重國籍的珍娜是新加坡學校St Joseph's International Institution的學生（Google Maps）

珍娜的爸媽表示，由於學校不允許學生攜帶手機，使得他們長達一周的時間都無法聯繫到在國外的女兒，結果就傳出意外，來不及與女兒道別。

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這對夫妻還聲稱，馬爾代夫政府沒有對女兒驗屍，也沒有向老師與同學採訪任何證詞：

當地政府一直保持沉默，所有關於她的消息也都停止了。

目前他們在網路上舉辦募款，除了希望讓大眾更了解這起案件，也希望大家能夠捐款以支付法律訴訟費用。

英國外交部發言人表示：

目前我們正在為一名在馬爾代夫罹難的英國國民家人提供幫助，並與當地政府聯繫中。

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