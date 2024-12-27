上海機場線通車　40分鐘連通虹橋與浦東兩大機場

撰文：許祺安
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上海市域線機場聯絡線今（27）日正式通車。通車儀式於虹橋國際機場舉行，由市委副書記、市長龔正出席並宣布市域機場線開通。此後，虹橋機場與浦東機場之間可實現40分鐘內快速通達。

儀式與體驗乘坐

內媒《觀察者網》報道，上海副市長張小宏在儀式中致詞，隧道股份及申通地鐵集團負責人則通報了建設及運營準備情況。儀式後，與會嘉賓從虹橋2號航站樓站登上列車，體驗市域機場線的便捷服務，並了解列車運行與安全保障情況。

12月27日，上海市域線機場聯絡線正式通車。通車儀式於虹橋國際機場舉行，由市委副書記、市長龔正出席並宣布市域機場線開通。（微信公眾號@上海發布）

項目亮點與運營安排

據報道，市域機場線是中國首批11條市域鐵路示範線之一，也是上海首條由鐵路設施自主建設及運營的市域線路。該線全長約59公里，設7站，從虹橋2號航站樓站至浦東1號2號航站樓站，全程票價人民幣26元，列車設計速度達160公里/小時。

上海浦東機場與虹橋機場是中國最早的「一市兩場」多機場系統。圖為上海浦東機場。（網絡圖片）

市域機場線採取單一交路模式運行，首末班車時間分別為06:00及22:00，行車間隔約15分鐘，為市民及遊客提供高效、便捷的交通服務。

支撐上海國際都市發展

上海市政府強調，市域機場線的開通將顯著提升城市公共交通服務水平，進一步完善綜合交通體系，助力長三角一體化高質量發展。同時，上海將持續對標國際最高標準，以數字化、智能化、綠色化為導向，推進軌道交通高質量發展，支持交通強國建設。

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