國產CR450高鐵進入北京試驗　時速破400公里明年投運挑戰全球最快

象徵「中國製造」和「中國速度」的CR450高速動車組列車於12月24日及25日進行試運行，引起「火車迷」熱烈關注。內媒《觀察者網》報道，該列車被HXD3C-0934牽引進入北京進行試驗，其科幻感十足的外觀設計吸引目光，包括「子彈頭」兩側設置的梯形窗戶與呼吸燈，點亮時彷如機器人眼睛。列車共有8節車廂，車頭頂標有「復興號」，但序列號被白色膠帶遮蓋。



據了解，CR450列車將於明年投入運營，屆時將成為世界上最快的商業列車，商業運行速度可達每小時400公里，有望將北京至上海的旅行時間從4小時縮短至2.5小時。

有傳聞指出，CR450或將率先投入京滬高鐵線運營，但也有業界人士認為，成渝中線高鐵更適合其每小時400公里的高速運營需求。

12月24日、25日，內地網民圍觀CR450高速動車試驗運行。（社交媒體截圖）

據《新華社》報道，CR450的研製建立在2017年下線的CR400復興號中國標準動車基礎上。根據試驗數據，CR450車體重量較CR400減少約12%，運行阻力和能耗分別降低20%，制動性能提升20%，牽引效率提高3%。這些改進使得列車在噪音與能耗指標不變的情況下，將最高時速從350公里提升至400公里。

去年，CR450在福廈高鐵進行的性能測試中，單列列車時速達到453公里，相對交會時速更高達891公里。印媒《歐亞時報》形容，這次測試標誌著中國在高速鐵路技術創新上的又一里程碑。

12月24日、25日，內地網民圍觀CR450高速動車試驗運行。（社交媒體截圖）

截至2023年底，中國高鐵營運里程約達4.7萬公里，是全球最大的高速鐵路網絡。與此同時，中國高鐵以商業運行時速350公里領跑世界，遠超日本新幹線、法國TGV和德國ICE的時速320-330公里。

《歐亞時報》報道提到，中國高鐵「復興號」完全由中國自主研發，未使用任何外國專利技術，堪稱「中國智造」的典範。而隨著CR450的誕生，中國高鐵的速度、智能與綠色發展有望再次刷新全球紀錄。