國產CR450動車組樣車今日亮相 運營時速400公里或成全球最快高鐵
撰文：盛昀
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《央視新聞》報道，據中國國家鐵路集團有限公司消息，12月29日，CR450動車組樣車在北京發佈。據悉，CR450動車試驗速度時速450公里，運營速度時速400公里，成為全球速度最快的高鐵列車。
《央視新聞》介紹，CR450動車組樣車今日（12月29日）在北京發佈，標誌着「CR450科技創新工程」取得重大突破。報道指出，CR450動車組樣車運營速度、運行能耗、車內噪聲、制動距離等主要指標國際領先。
據介紹，CR450動車組試驗速度時速450公里，運營速度時速400公里，成為全球跑最快的高鐵列車。制動距離更短、運行穩定性更優，在運營速度提升的情況下，制動距離基本相當。動車組整車運行阻力也降低22%，減重10%。
報道指，國鐵集團將安排CR450動車組樣車開展一系列線路試驗和考核，進一步檢驗各項性能，不斷優化技術指標，爭取早日投入商業運營。
據此前報道，CR450列車將於明年投入運營，屆時將成為世界上最快的商業列車，有望將北京至上海的旅行時間從4小時縮短至2.5小時。
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