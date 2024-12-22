有片｜乘客阻高鐵閂門遭夾住拖行　廣州南站：手指夾傷已送院

網傳廣州南站一列高鐵夾到乘客拖行。12月21日晚，中國鐵路廣州局集團有限公司廣州南車站通報，乘客因臨時跑向另一節車廂，用手阻礙正在關閉的車門，導致手指被夾傷。



影片顯示，在廣州南站的月台上，一輛高鐵剛啟動，有人被車門夾住被拖行，兩名月台工作人員立即上前協助，幾秒後高鐵停車。

在廣州南站的月台上，一輛高鐵剛啟動，有人被車門夾住被拖行。（影片截圖）

在廣州南站的月台上，一輛高鐵剛啟動，有人被車門夾住被拖行。（影片截圖）

在廣州南站的月台上，一輛高鐵剛啟動，有人被車門夾住被拖行。（影片截圖）

中國鐵路廣州局集團有限公司廣州南車站通報，12月21日傍晚6時33分，由武漢開往汕頭的G1175次列車在廣州南站即將開車時，一名持廣州南至汕尾的10號車廂車票的旅客，突然從8號車廂，下車跑向重聯的另一列動車組9號車廂，扒阻正在關閉的車門，手指不慎被夾。

月台工作人員發現後，立即通知司機停車，並將旅客安置到月台安全地點，通知120醫護人員到達現場。經初步檢查，旅客手指夾傷，目前已送院接受進一步檢查治療。

廣州南站。（微博＠廣州南車站）

鐵路部門提醒，旅客在乘車時請勿阻擋列車車門關閉，強行上下車。