詩詞、古文當錢用？　內地這些名勝古迹背誦詩文免門票

背誦詩詞、古文，除了增加文學修養，原來還可以當錢用？內地不少名勝古迹，推出「背詩文免門票」活動，背誦與景點相關的指定古詩文，可免除門票費用，一起來看看有哪些地方？



背詩文免門票｜江南三大名樓

合稱「江南三大名樓」的江西滕王閣、湖南岳陽樓、湖北黃鶴樓，都有「背誦免票」活動。

滕王閣始建於唐代，距今有超過1,300年歷史，現在看到的滕王閣是1985年重建的，是江西南昌的地標之一。（Getty/當代中國授權）

黃鶴樓始建於三國時期，距今有約1,800年歷史，現在的建築亦是1985年重修的，設計原型參考了清代「同治樓」，高51.4米。（Getty/當代中國授權）

岳陽樓始建於東漢年間，距今也有約1,800年歷史，因北宋名臣范仲淹的《岳陽樓記》而聞名，有趣的是范仲淹本人其實並未到過岳陽樓。（color4day@ig/當代中國授權）

「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」滕王閣因初唐詩人王勃的《滕王閣序》而名垂千古，景區於每日上午9時至12時、下午1時至4時在遊客服務點舉辦活動，在6分鐘內背誦《滕王閣序》全文，即可免費獲得當日景區大門票一張，僅限背誦人持相關證件使用。

2024年「五一」假期期間，滕王閣景區還推出線上VR自助背誦評分平台，讓「數碼版」王勃擔任「考官」為遊客評分。

2024年「五一」假期期間，在滕王閣景區挑戰背誦《滕王閣序》的遊客大排人龍。（滕王閣@微博/當代中國授權）

「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」岳陽樓因北宋名臣范仲淹的《岳陽樓記》而聞名，景區設立「智能背記亭」，遊客在預約後，可於每日上午9時至12時、下午1時至5時，到背記亭背誦《岳陽樓記》全文，需要在5分鐘內完成，得到95分或以上（滿分100分）可獲得1次當日免費入園資格。活動暫定舉辦到2024年12月31日，每日預約名額為200人。

黃鶴樓相關詩詞較多，最著名的可能是唐代詩人崔顥的《黃鶴樓》，「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。」景區不定期於節假日推出背誦活動，包括計劃於2024年6月推出活動，成功背出3首黃鶴樓相關詩詞的小童，其一位同行者可免門票。

背詩文免門票｜曲阜三孔景區

山東曲阜的「孔廟、孔府、孔林」三孔景區，與中國儒家學說創始人孔子有關，是歷代紀念孔子及傳承儒學文化的古迹，被列入世界文化遺產。曲阜也因此被稱為「東方聖城」。

孔廟是中國最大的祭孔地點，經過歷代帝王加封擴建，其建築規格之高僅次於皇宮，大量使用黃色琉璃瓦裝飾屋頂。孔府位於孔廟西側，是孔子嫡裔世襲「衍聖公」居住的地方。（視覺中國/當代中國授權）

三孔景區早前也推出「背《論語》免門票」活動，不過難度相對較高。

參加者要先登錄「曲阜三孔景區」微信公眾號預約，回答10條模擬題，正確率超過60%才能預約成功。

其後，參加者可攜帶有效身份證件，到景區的孔子博物館文創體驗中心，參加電腦答題，共有50道選擇題，滿分100分，涉及《論語》內容和釋義、孔子生平事迹、曲阜「三孔」常識等。

孔林是孔子家族墓葬地，佔地面積約3,000餘畝，有10萬餘座墓葬，是世界現存歷史最久、面積最大的氏族墓地。（shutterstock/當代中國授權）

參加者如果成功在規定時間內答出30題，得分超過60分，就視作挑戰成功，會獲頒《榮譽證書》，憑證書可在一年內免費參觀「三孔景區」1次。

部分「背詩文免門票」景區。（當代中國）

中國還有許多名勝古迹，都與歷代名人、名作有關，四川廣元的劍門關與李白的《蜀道難》，河南安陽的岳飛廟與岳飛的《滿江紅》，江蘇揚州的瘦西湖與張若虛的《春江花月夜》等等。

愈來愈多景區都不定期推出「背詩文免門票」活動，令遊客更了解景區的人文內涵。大家遊覽名勝古迹之前，不妨到景區的官方網站看看，有沒有類似活動。

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