詩詞、古文當錢用？ 內地這些名勝古迹背誦詩文免門票
背誦詩詞、古文，除了增加文學修養，原來還可以當錢用？內地不少名勝古迹，推出「背詩文免門票」活動，背誦與景點相關的指定古詩文，可免除門票費用，一起來看看有哪些地方？
背詩文免門票｜江南三大名樓
合稱「江南三大名樓」的江西滕王閣、湖南岳陽樓、湖北黃鶴樓，都有「背誦免票」活動。
「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」滕王閣因初唐詩人王勃的《滕王閣序》而名垂千古，景區於每日上午9時至12時、下午1時至4時在遊客服務點舉辦活動，在6分鐘內背誦《滕王閣序》全文，即可免費獲得當日景區大門票一張，僅限背誦人持相關證件使用。
2024年「五一」假期期間，滕王閣景區還推出線上VR自助背誦評分平台，讓「數碼版」王勃擔任「考官」為遊客評分。
「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」岳陽樓因北宋名臣范仲淹的《岳陽樓記》而聞名，景區設立「智能背記亭」，遊客在預約後，可於每日上午9時至12時、下午1時至5時，到背記亭背誦《岳陽樓記》全文，需要在5分鐘內完成，得到95分或以上（滿分100分）可獲得1次當日免費入園資格。活動暫定舉辦到2024年12月31日，每日預約名額為200人。
黃鶴樓相關詩詞較多，最著名的可能是唐代詩人崔顥的《黃鶴樓》，「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。」景區不定期於節假日推出背誦活動，包括計劃於2024年6月推出活動，成功背出3首黃鶴樓相關詩詞的小童，其一位同行者可免門票。
背詩文免門票｜曲阜三孔景區
山東曲阜的「孔廟、孔府、孔林」三孔景區，與中國儒家學說創始人孔子有關，是歷代紀念孔子及傳承儒學文化的古迹，被列入世界文化遺產。曲阜也因此被稱為「東方聖城」。
三孔景區早前也推出「背《論語》免門票」活動，不過難度相對較高。
參加者要先登錄「曲阜三孔景區」微信公眾號預約，回答10條模擬題，正確率超過60%才能預約成功。
其後，參加者可攜帶有效身份證件，到景區的孔子博物館文創體驗中心，參加電腦答題，共有50道選擇題，滿分100分，涉及《論語》內容和釋義、孔子生平事迹、曲阜「三孔」常識等。
參加者如果成功在規定時間內答出30題，得分超過60分，就視作挑戰成功，會獲頒《榮譽證書》，憑證書可在一年內免費參觀「三孔景區」1次。
中國還有許多名勝古迹，都與歷代名人、名作有關，四川廣元的劍門關與李白的《蜀道難》，河南安陽的岳飛廟與岳飛的《滿江紅》，江蘇揚州的瘦西湖與張若虛的《春江花月夜》等等。
愈來愈多景區都不定期推出「背詩文免門票」活動，令遊客更了解景區的人文內涵。大家遊覽名勝古迹之前，不妨到景區的官方網站看看，有沒有類似活動。
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