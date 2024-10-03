貝聿銘塵封30年遺作　上海｢香港中銀姊妹樓｣將落成　如兩棟樓親嘴

最美的建築是超越時間的，時間會給出一切答案。——貝聿銘



雖然已經去世5年，貝聿銘仍然新作不斷。這位曾打造了羅浮宮金字塔、香港中銀大廈的傳奇華人建築師，每有遺作建成，都會讓人讚歎其不世出的才華。

香港中銀大廈是貝聿銘最為人稱道的作品之一。（GettyImages）

香港中銀大廈是貝聿銘最為人稱道的作品之一。（GettyImages）

香港中銀大廈是貝聿銘最為人稱道的作品之一。（Cheung Yin/Unsplash）

最近，上海臨港滴水湖上，兩座形狀奇異的雙子塔就成了國內建築圈的焦點。該建築名為上海中銀金融中心，目前外立面進度過半，將在今年年內完成施工。

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200米的高度足以讓它成為滴水湖的最高點。附近的人戲稱它為「雙11大樓」，「遠看好像兩棟樓在親嘴」。

更讓人好奇的是，這一設計竟然被歷史塵封了30年，從一幅「落選作品」，搖身一變成了備受矚目的貝聿銘遺作。

這座雙子塔背後，到底藏着什麼故事？

上海臨港的「時代之門」

貝聿銘走過的102年，榮譽無數、頭銜無數，更有為人稱道的作品無數。羅浮宮「金字塔」、蘇州博物館、香港中銀大廈、北京香山飯店、美國國家美術館東館、日本美秀美術館、多哈伊斯蘭藝術博物館……

「建築界的最高獎項普利茲克獎」、「美國建築師學會金獎」、「英國皇家建築師學會獎」、「現代主義最後的大師」——貝老身上有太多太多閃耀的光環。

此次即將建成的上海中銀金融中心大廈，位於上海滴水湖西島中央，主體為兩座200米高的雙子樓和底部裙樓，總建築面積28萬平方米左右。其功能包括商務辦公、五星級酒店、商業空間等，底部還有公園、廣場、野餐區等，離西島碼頭咫尺之遙。建成後，這裏將成為滴水湖的制高點，俯瞰整片湖光景色，真正意義上的建築地標。

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大廈外立面設計上，X形斜撐構件就如標誌性簽名一般，告訴人們這是貝聿銘的作品。兩幢塔樓「面對面」站立，底部裙房相連，高空中魔方般旋轉的四角錐體，象徵性連接，形成的拱門形狀。同時，兩個「1」字造型相向，寓意在「兩個一百年」交匯的重要時刻，鑄就「時代之門，璀璨之珠」的建築意向，向時代致敬。

這樣的造型立面，也能讓人想到貝聿銘的另一代表作、香港的地標摩天樓——中銀大廈。上海中銀金融中心的確和它是一脈相承的設計。雖然有着相同的設計語言，但香港和上海的這兩座中銀「姊妹樓」，卻相隔了超過30年時間。

貝家塵封30年的設計

貝氏家族與中國銀行有着上百年的深厚情誼。貝聿銘的祖輩父輩都是知名金融家，中國銀行1912年在上海成立，父親貝祖詒1914年就進入總部任職，在此工作了32年。1934年，中國銀行董事會計劃在外灘造一座現代化新式大樓，該項目正是由時任上海分行經理的貝祖詒主持。

時間來到半個世紀後。1985年，貝聿銘的香港中銀大廈破土動工。當時這棟大樓遭遇了多重障礙。物理空間上該建築佔地面積狹小，三面被高架公路限制，周遭高樓林立頗受壓制。貝聿銘給出的應對之法，便是採用X交叉的斜撐構件，讓大樓在結構上更穩固，外立面的菱形圖案在當時看來設計頗為大膽。

建築1989年落成後，以367.4米成了香港當時最高建築。但不少看重風水的當地人卻急了：

大廈輪廓鋒利像一把巨刀，外立面X線條像古裝片裏犯人枷鎖上的封條……

貝聿銘則氣定神閒，一番解釋讓人們放寬了心：

X線條就像鑽石上的菱形切割，塔樓造型則是雨後春筍，雨水來了，財氣就來了！

此後，北京長安街的中國銀行總行大廈、蘇州中銀大廈，以及正在建設中的中銀海口江東國際金融大廈的設計工作，都由貝聿銘和兩個兒子貝建中、貝禮中的貝氏建築事務所操刀。

而就在香港中銀大廈落成後不久，貝聿銘就有了以相同設計語言造一棟姊妹樓的念頭。1992年，他完成了「11大樓」的設計，想將其贈予西班牙畢爾巴鄂市。最後卻因種種原因對方沒有接受這一設計，「11大樓」的構想就被擱置了。沒人能想到，30年後，這一設計竟然在上海重見天日。

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「好的建築會超越時間」

貝老原版的設計中，兩幢雙子樓更修長、鋒利。這次貝氏建築事務所團隊對其進行了部分修改，高度也依據相關條件限制被調整至200米以下。相比香港中銀大廈的X結構，此次上海中銀金融中心採用了更輕巧的斜撐構件，運用的建築科技更現代化。

另外，為了貫徹「海綿城市」的設計要求，新樓遵循綠色節能設計理念，採用風能、太陽能等多種低碳設施，保護滴水湖景觀生態。貝禮中説，上海中銀金融中心的設計突出了恆久的現代性，這是貝氏事務所的標誌性特徵：

我們相信線條硬朗、形態明晰的設計將成為中國銀行和上海臨港自貿區卓爾不羣的門户。

這一跨越了30多年的新設計，如今也在印證着貝聿銘生前所言：

最美的建築是超越時間的，時間會給出一切答案。

香港中銀大廈用時間證明了他是對的，至今依舊是東方之珠最具代表性的天際線一員。

貝聿銘最負盛名的設計——羅浮宮玻璃金字塔，同樣如此。在1984年公開展示設計時，這座金字塔幾乎可以用罵聲一片來形容。「你為什麼要到巴黎來毀掉我們的建築遺產？它看上去很醜，像廉價的假鑽石。」最終，這座玻璃金字塔還是被人們所接受，成了巴黎的門面。

你如何評價貝聿銘的這一「遺作」呢？歡迎留言一起聊聊。

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