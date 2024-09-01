西班牙聖家堂建142年還未完工　775萬呎紫禁城為何花14年就建成？

比起西方建築主要是以石頭建成，中國古代更多是使用木頭，不過木頭比石頭來得不易保存，因此15世紀前的木構建築多數已經不存在。



另外，西方的建築常需要百年才能完工，中國卻少有建造百年的建築物，其實都是受到2大關鍵影響。

北京紫禁城（GettyImages）

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為何中國古代喜歡使用木頭做為建材？

根據《梨視頻》報導，因為中國古時的建築物多為木製，耗損速度比較快，如今幾乎看不到秦漢時期的建築。

也由於以前欠缺對建築的保護意識，又頻繁發生戰亂，使得房子更不容易保存，例如項羽火燒阿房宮、安史叛軍燒長安等等。

令人疑惑的是，我們都知道木頭建材難以維護，為何古人卻很喜歡使用呢？

有一派人主張是早期「缺石頭」，建築學家劉致平在《中國建築類型及結構》書中寫道，中原地區的石材看似多，其實品質不適合用作建材，但世界知名的「萬里長城」就是使用石頭所建，所以這個說法不被認同。

另一派則主張「缺技術」，不過始建於隋朝的單孔敞肩坦弧石拱橋「趙州橋」，這項建橋技術直到19世紀才出現於歐洲，且古代的佛塔和皇帝陵寢也都是使用石頭建成，缺乏技術的說法也被反駁。

甚至有人說是因為「缺錢」，但杜牧的《阿房宮賦》就曾提到「蜀山兀，阿房出」，把四川的山都挖平以長途運輸建材，就為了造出一個阿房宮，這顯然不是沒錢能做出的事。

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中國古代廣泛使用木製建築的2大原因

追根究柢，古人偏好用木頭做為建材，主要是受到文化影響。

建築專家李允鉌在《華夏意匠》說明，古代中國人從未想將建築物當成紀念物，可是西方完全相反，他們想表達對神的虔誠，就會用盡方法建造出能夠永存的建築，例如羅馬聖彼得大教堂就建了100年，巴黎聖母院更是建了160年。

此外，木結構在施工上較為便利，能讓建房速度加快，所以成為了當時的建材首選，像是隋朝宇文愷僅用1年就建造出大興城；北京紫禁城（故宮）佔地廣闊、宮殿眾多，從明成祖永樂四年（1406年）開始建設，於永樂十八年（1420年）建成，也只花了14年。

值得一提的是，古人對死後世界非常重視，因此比起在世時居住的房子，皇帝陵寢大多都是使用石頭建材，而且一造就是好幾十年，許多皇帝甚至在即位後，就隨即命人建造自己的陵寢。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：紫禁城占地72萬平方公尺，為何只花14年就建造完成？課本沒說的2大真相，絕非偷工減料】