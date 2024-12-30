「空警-3000」驚喜首飛　助解放軍強化隱身偵測能力瞄準美軍F-22

陝西西安上空近日出現一架大型黃色飛機，被認為是解放軍最新型「空警-3000」預警機的首飛。據了解，這款新型預警機基於運-20軍用運輸機改裝，將為解放軍在空中偵察和指揮能力上提供重大技術優勢，尤其是在台海和南海局勢緊張的背景下，空警-3000的部署或將進一步鞏固解放軍的空中優勢。



綜合媒體報道，空警-3000的最顯著特徵包括其大型旋轉雷達罩和尾部隆起。雷達罩內部很可能裝備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，能實現360度全方位覆蓋，遠距離偵測並追蹤海陸空目標。尾部的隆起部分則可能整合了先進的通訊系統，支持網絡中心作戰，使空警-3000能在複雜戰鬥環境中充當空中指揮中心。

近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為，相信是最新一代「空警三千」預警機首飛亮相。圖為空警三千效果圖。（微信公眾號）

儘管大型雷達罩和電子設備增重增加了飛機的阻力，限制了速度和機動性，但專家指出，對於預警機而言，續航力和高效作戰才是關鍵。空警-3000採用渦扇-20引擎驅動，提供更高推力和燃油效率，大型機身則允許搭載更先進的設備和更多情報分析人員，延長滯空時間，提升任務效能。

有軍事專家分析，空警-3000的主要目標包括增強解放軍空軍對隱身目標的探測能力，並提升應對美國F-22等隱形戰機的水準。同時，空警-3000將彌補現有大型預警機的不足，為空軍提供更全面的偵察和指揮能力。

目前，解放軍現役的大型空中預警機包括2007年服役的空警-2000和2015年裝備的中型預警機空警-500。相比之下，空警-3000的性能顯然更為先進。

台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，由運-20改裝成預警機，當然可攜帶更大、功能更強的雷達，執行任務的高度可提升，航程也更長，這些都是大型預警機優勢，明顯優於以運-8中型螺旋槳運輸機改造的空警-500。