大陸海警年末持續航入金門海域 與台艇接連上演「4對4」對峙
撰文：鄭寧
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繼12月27日下午金門海域，發生兩岸船艇編隊「硬踫硬」嚴重對峙事件後，30日下午2時許，再有4艘大陸海警船航入金門南面海域。
兩岸局勢今年持續引發關注，據台灣海巡署數據，今年2月以來，中國海警已連續50次進入金門海域。
據台媒報道，台灣海巡署表示，今日下午2時50分，大陸海警船「14603」 、「14604」、「14607」 、「14608」等4船自金門翟山及料羅南面4個點位進入金門水域，台灣海巡署部署之4艘巡防艇應對，以中英文喊話大陸海警離開。下午17時，大陸四艘海警船駛離。
12月27日，金門海域風力強達8級至10級以上，兩岸船艇同樣發生「4對4」對峙。大陸海警船4艘分為2組編隊，從金門翟山及料羅南面進入「禁水海域」，台海巡署立即派遣4艘海巡艇「硬踫硬緊急應對」，對峙約2小時。
據台海巡署表示，自2月起大陸海警已連續50次進入金門海域，直至2024年終，大陸海警仍持續進入相關海域進行巡邏。
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