美國對台海控制流失？內媒專欄文章：2024年是以武逼統元年

2024年進入尾聲。在台海問題上，這是美國所謂「刺蝟戰術」淡出的一年，取而代之的討論焦點是灰色地帶作戰，並在年底得到「確認」：美國政軍學界愈來愈相信，台海可能不會發生戰爭，但美方對台海的控制與台灣的獨立性正在逐漸流失。



換言之，各方的研判都在逼近真實場景——以武逼統。



本文獲《觀察者網》授權轉載。



解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

美國智庫、輿論和官方為何減少提出這種猶如為台灣安裝「自殺炸彈」的豪豬論調呢？因為他們「突然」發覺，中國大陸可以不費一兵一卒拿下台灣。儘管2023年就有人提出過這種擔憂，但直到2024年，這樣的說法才被扶正成為主流預測。

但這並不是說，美國放棄了武裝台灣的路線。精準來說，華盛頓隱隱察覺「刺蝟戰術」與中國大陸灰色作戰之間的邏輯關係——美方愈是武裝台灣，支援「台獨」，中國大陸愈是收緊「絞索」，且逼近戰爭邊緣但又不落入戰爭陷阱，讓美方難以複製烏克蘭模式。

情勢發展到了年尾，拜登政府嘴上不說，但心裡知道自己在台海問題上不進反退，從攻勢轉為守勢，台海就快要不關美國什麼事了。

本文就梳理一下2024年台海問題發生質變的脈絡。

台海局勢・兩岸關係。（路透社）

台海12月

1月，賴清德以不過半的選票勝出，同時也在民意機關成了少數。此一結果，中美各取一瓢飲，宣稱島內局勢對己方有利。然而，對誰有利，端視中美雙方將採取什麼行動「定義」這個結果。

同月，彭博社發佈評估資料，聲稱台海若發生戰爭，全球經濟將付出10萬億美元、約10%GDP的代價。若發生「封鎖」（Blockade），全球將付出5萬億美元的代價。據此，美官方認為，在賴清德五月就職前，中國大陸會採取激烈的做法，以限制「台獨總統」促戰的行動。

然而，美方預期的「行動」——軍事入侵、經濟制裁、網路攻擊——並沒有發生，中方反而選擇了和平的調子試水溫，卻發生了各方都沒料到的意外。

2月，「2·14金門撞船事件」是一起讓台海問題發生質變的意外，中國大陸因這一事件展開了「台海內水化」的行動，進一步落實了「中國主權」，而美國缺乏支點與理據介入此事。

從此，中國海警在台海問題上扮演的角色被高度關注，「非軍事行動」讓美國不好發作，但「第二海軍」顯然就是灰色作戰的前鋒部隊，甚至可預期海警將在戰爭中發揮重要作用。雖然如此，大陸推進「台海內水化」的行動仍然非常克制，未與台灣海巡發生衝突，不讓美方有介入的理由。

簡單說，「刺蝟戰術」無法處理海上治權的問題，但中國海警可以實施「隔離」（quarantine）這個比「封鎖」更令美方頭痛的戰術。換言之，「隔離」戰術就是台海問題發生質變的指標。

什麼是「隔離」？美國輿論在年中聚焦於此，並陸續給出重點說明，成為「中國不費一兵一卒就能拿下台灣」的論述基礎。關於此，下文會再做分析。

3月，南海局勢升溫，菲律賓在仁愛礁問題上碰瓷中國，原則上是台灣「刺蝟戰術」的延伸。菲律賓被美方設定為台海戰爭的武器彈藥運補與監視基地，炒作南海島礁爭議，有利於美方在菲律賓的軍事佈局。

4月，小馬科斯先後在「美日菲峰會」，以及與紐西蘭總理的聯合聲明裡，炒作台灣問題。早在2月，小馬科斯就接受日媒專訪，聲稱「很難想像菲律賓不被（台海戰爭）捲入」，可以說是菲律賓接軌美方台海戰爭敘事的起手式。

因此，隨後中菲爭端的迅速升溫，應視為美國「打包」南海與台海，甚至東海的戰略操作。拜登政府無法介入金門事件，改打南海牌，以在第一島鏈形成圍中氛圍。

本月，美軍在呂宋島北部部署提豐中程導彈系統。

5月，賴清德就職，其「台獨」演說顯然是美方刻意的操作，意在試探中國大陸底線，此舉促發了「聯合利劍-2024A」圍台軍演，中國大陸不再唱軟調。與上一次圍台軍演的主要差異是，這一次大陸海警加入了軍演行列。

從某一層面看，「聯合利劍-2024A」並非戰爭訊號，而是近一步將台海內水化的實務操作，以表明在戰爭之外，大陸還有其他選項「反獨促統」。

6月，仁愛礁衝突上升到一個新的高度，中國海警首度攜帶武器登上菲律賓武裝部隊的船隻，「中國海警 vs 菲國海軍」是此輪衝突的重點，並以菲方6名士兵受傷作結。中國海警再一次展現了「第二海軍」的實力，以及「非戰爭行為」的可操作性。

同月，美國輿論開始正視中方的「隔離戰術」。與「封鎖」不同的是，隔離是指「登船臨檢」這類伸張主權的非戰爭行為，不需要關閉水域或者限制船隻進入，不會觸及國際法，他國難以用「航行自由」為理由進行干預。

重點是，彭博社預測了台海戰爭與封鎖的全球損失，但無法預測「隔離」會造成什麼損失，或者說，「隔離」根本不會造成全球經濟損失。對此，美太平洋司令部前情報官員認為，「隔離」可能會造成兩岸經濟的損傷，與台灣民心的「拒統」情緒，對大陸不一定有利。

本月，美印太司令帕帕羅宣揚「地獄」（Hellscape）計畫，稱阻止解放軍登陸台灣的關鍵，是佈局大量無人機與無人艦艇，在台海實現「地獄景象」。另一方面，大陸公佈「懲獨22條意見」。

7月，川普於6月接受專訪稱台灣偷走美國（價值千億美元）的晶片生意，主張台灣須向美國交保護（險）費，並於7月遭到刺殺，美國選舉進入白熱化階段。

同月，菲國海警船坐灘仙賓礁。

8月，華盛頓智庫「捍衛民主基金會」到達台灣，稱中國大陸將利用「蟒蛇戰術」，透過經濟、網路、法律等手段緩慢對台施壓，以瓦解台灣民心士氣。其中，海上封鎖或部分封鎖（隔離升級）也是手段之一。

與此同時，美國輿論出現一種新型的「棄台論」，主張讓台灣成為「刺蝟」，但美國不需要保衛台灣，應該讓台灣成為北京的巨大負擔，即便美國付出的代價是兩岸統一。

同月，仙賓礁衝突升高，中國海警堅壁清野，並對局勢控溫。

9月，黎巴嫩遭「低科技恐襲」，台科技業被疑為幫凶，此事件側面凸顯了大陸「隔離」台灣多了一個理由，因為隨著台灣與美國的科技合作案愈來愈多，供應鏈是否會被利用在其他地區的恐怖攻擊上，需要大陸「登船臨檢」處理。換言之，大陸海警也可以是「反恐前線」。

同月，德國軍艦22年來首度穿越台海，遭解放軍海空跟監，坐灘仙賓礁的菲律賓海警船則離開，重返巴拉望島。美方指使下的「南海碰瓷」並沒有成功，轉過頭又想在台海刷存在感，讓德國去彰顯美國的存在。

對此，中方的回應是，睽違44年，解放軍向西太平洋發射一枚東風洲際導彈，展現長程打擊能力，彰顯中國在西太平洋的存在。

10月，賴清德在雙十前發表「祖國論」，但與就職演說相較，雙十演說的「台獨味兒」打了對折，而補上了「華獨味兒」。雖然如此，「聯合利劍-2024B」還是如預期展開。

與「聯合利劍-2024A」不同的是，「聯合利劍-2024B」旨在演練「要港要域封控」，大陸海警的角色更為凸顯，四支海警編隊巡航管控本島六大港口。有大陸輿論簡明形容這次軍演是——大陸海警執法、海軍拒止、空軍掩護、火箭軍待命，共同組成對台灣壓迫性極強的「蟒蛇戰略」。

同月，美國選舉進入肉搏階段，川普再度要求台灣向美國支付更多「保護費」。

11月，川普當選。在選舉前幾日，一名共和黨人投書《經濟學人》，以「拜登政府外交政策最大贏家是中國」為題，呼籲美國結束烏克蘭戰爭與中東戰爭，將所有資源投入在「抗中事業」。這名共和黨人便是麥克·沃爾茲，川普當選後提名他為國安顧問。

同月，小馬科斯簽署「菲律賓海域法」，將中菲爭端轉投入於法律戰，中方則以公佈黃岩島領海基線作為回應。緊接著，南部戰區開始在黃岩島領海、領空展開「戰備警巡」。

珠海航展也在本月舉辦，展現了令世人吃驚的軍事科技實力，尤其是無人機與無人艦艇龐大的規模與多樣性。不久後，美印太司令帕帕羅改口，稱「僅靠無人機無法解決太平洋的軍事挑戰」。司令，說好的「地獄景象」呢？

12月，賴清德竄訪太平洋友邦，過境夏威夷，美方接待層級不高，聯邦政府官員一個也見不著。這是一次波瀾不興、凸顯賴清德不受美國信賴與寵愛的出訪，中國大陸也未如預期展開「聯合利劍-2024C」。

美方不待見，大陸又沒反應，對賴清德而言猶如兩度受辱。為了挽尊，「台獨」當局刻意造謠稱大陸搞了一場史上最大的「開不了口的演習」，以抗議賴清德過境夏威夷。

不過，AIT隨即表示，大陸該次演習與賴清德過境無關……「台獨」金孫受到第三度羞辱。

同月，若干美國輿論詳細分析解放軍兩棲登陸台灣的可能，結論是，由於缺乏後勤支援，解放軍的兩棲登陸作戰成功機率非常低。有意思的是，此一結論讓美軍事專家更相信真實情況較可能是「隔離」與「封鎖」，因為成功機率非常大，成本也遠低得多。

「圍魏救趙」與灰色作戰

從年初到年尾，以上的時事盤點大致可見戰爭敘事的淡出，與隔離/封鎖模式的淡入。因此我們可以得出一個簡明的結論——「以武逼統」比較接近真實。尤其要考慮到，川普是一個不喜歡美國捲入戰爭的總統。

多家美媒不止一次逼問川普，到底要不要保衛台灣，川普也不止一次拒絕給出明確答覆。這是一個負責任的態度，台灣問題是中美博弈的深水區，非必要就不該做出重大表態。相較之下，拜登輕佻的承諾令人作嘔。

值得一提的是上述新型態的「棄台論」，因為該論點較為貼合川普想法。

8月，美國海軍戰爭學院作戰研究系教授Jonathan Caverley在外交事務網站上發表文章，題為「台灣謬誤」（The Taiwan Fallacy），副標題是「美國實力並不取決於一個島嶼」。

簡單說，該作者認為，美國捍衛台灣的理由可以是經濟考量，可以是半導體考量，可以是美國公信力的考量，但不能是為了「遏制中國軍事力量」，因為就算兩岸統一，中美軍事差距也不會改變，讓美軍涉險保台，殊為不智。

甚至，統一將削弱中國的整體實力，前提是美國要在統一前武裝台灣，並將資源集中在攻擊中國的弱點，以贏得持久戰。

該文列舉了許多理由，反駁中國大陸「奪取」台灣島將擴增其軍事能見度的說法。作者認為，只要美國加強日本與菲律賓的軍事佈局，減少關注台灣本身，即便兩岸統一，中方大陸也得不到什麼軍事方面的好處，反而美國可以借此削弱中國。

該作者也提出了一個很好的問題：日本和菲律賓會認為（統一前的）台灣比較重要，還是第七艦隊比較重要？答案不言自明，當然是後者。而這個問題也暴露了作者的心證，即美國在保台與保第七艦隊之間，只能二選一了。

美軍在台海顯然已使不上力，但在其他地區仍保優勢，包含太平洋與世界各地。該文主張美國應擴增其他地區的優勢，例如在紅海，美國可以威脅中國在該區域的能源利益。

該文的觀點一句話就能形容，即「圍魏救趙」，美國在其他優勢地區「纏住」中國，就是最好的保台路徑。題目說「謬誤」是指現有的保台理由在邏輯上是不通的，而作者的論點則是悖論——保台的最佳方式就是棄台。

讓我們回到彭博社年初的預估，如果戰爭與封鎖會造成全球經濟損失，那麼中方肯定會想辦法降低這個影響，選擇低損路線促統，而答案就是「隔離」，一個低成本、低損害、又高度彰顯中國主權的做法。

然後再對照「新棄台論」，隔離戰術能避免美國的經濟考量與半導體考量，剩下的所謂「美國公信力」，川普有得是方法破解面子問題。而若「新棄台論」的論點受到川普重視，那麼美方軍事考量的重心就會轉移。

當然，「隔離」也有諸多問題，我們可以下次再詳談。無論如何，2024年可以說是中國海警相當露臉的一年，其作用迅速得到各方的重視，也具體展現在聯合利劍軍演中。本文所說台海問題的質變，就是中國海警與隔離戰術成了務實的促統方法論，而「台海內水化」就是今年兩岸議題的關鍵字。

在台海問題上，觀察美國專家學者的說法演變，是從泛論進展到細論。在軍事層面，很明顯，「戰爭敘事」的盡頭不是兩棲登陸，而是非戰爭行為的「隔離戰術」，以及封鎖的可能樣態。

拜登政府在台灣問題上的失敗證據，就是民主黨敗選後，拜登什麼「抗中牌」都繼續打，而且可以盡情打，唯獨「台灣牌」不敢再打，或不知道怎麼打。距離卸任剩下不到一個月，很難說拜登會不會在台海搞事，而我們應該歡迎拜登再打「台灣牌」，為中方累積與川普政府談判的籌碼。

再見2024年，我們距離統一，真正跨出了一大步。