全球最大「華龍一號」核電基地福建漳州1號機組投入商業運營

據澎湃新聞報道，全球最大「華龍一號」核電基地於2025年1月1日0時17分，經過168小時滿功率連續運行考核，福建漳州核電1號機組正式投入商業運行，這是中國自主三代核電華龍一號批量化建設的重要進展。



報道介紹，漳州核電基地是華龍一號批量化建設的起點，規劃建設6台百萬千瓦級華龍一號核電機組，其中4台機組已開工建設。其中，漳州核電1號機組於2019年10月16日開工建設，歷經1800多個日夜，數萬名核工業建設者參與建設，在確保安全質量的前提下，順利完成機組土建、安裝、調試、裝料、並網發電等重要里程碑，成功投入商業運行。

華龍一號是中國具有完整自主知識產權的三代壓水堆核電技術，滿足全球最高安全要求和最新技術標準。目前，華龍一號國內外在運在建機組總數達到33台，是全球在運在建機組總數最多的三代核電技術。華龍一號每台核電機組每年發電超100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。

華龍一號漳州核電1號機組投入商運。（澎湃新聞）

漳州核電由中核集團旗下中國核電投資控股。漳州核電1號機組投運後，中國核電控股在運核電機組數增至26台，裝機容量由2375萬千瓦增至2496.2萬千瓦。

目前，核電在國內發電量中的占比僅5%左右。業內普遍認為，作為可替代煤電機組承擔電力基荷的主力機型，核電將在能源結構調整和應對氣候變化中發揮更加重要的作用。

2024年，江蘇徐圩等5個核電項目、共11台機組獲得核準。澎湃新聞梳理發現，在「積極安全有序發展核電」主基調下，近年來國內核電審批穩步推進。2022年、2023年，均有10台核電新機組在年內獲得核準。

在日前舉行的2025年全國能源工作會議上，國家能源局披露數據顯示，截至2024年，中國在運和核準在建核電機組102台、裝機約1.13億千瓦，規模升至世界第一。2025年，中國將核準開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設。到2025年底，在運核電裝機達到6500萬千瓦左右。