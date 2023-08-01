全球首台商用核電小堆｢玲龍一號｣核心模塊運抵海南　估2026年投產

據《央視新聞》報道，7月26日，中國自主創新研發重大成果，全球首台商用核電小堆「玲龍一號」核心模塊順利運抵海南，預估2026年上半年投產發電。建成後，「玲龍一號」年發電量可達10億千瓦時，滿足約52.6萬戶家庭的用電需求。



7月26日，載運商用核電小堆「玲龍一號」反應堆壓力容器的「漢強祥瑞」輪安全抵達海南昌江核電碼頭。「玲龍一號」是中國自主研發的商用核電小堆，是繼「華龍一號」後的又一自主創新重大成果，核心模塊反應堆壓力容器也被稱為「玲龍之心」。

海南核電有限公司設備採購處副處長王際介紹，一體化反應堆壓力容器是「玲龍一號」最為核心的部件，將來將產生核能，為「玲龍一號」機組發電和多用途應用提供能源。核電項目預計在2026年的上半年投產發電。

區別於傳統核電技術，「玲龍一號」具有小型化、模塊化、一體化、非能動的特點，建造週期短，部署靈活，用途廣泛。此次啟運的反應堆核心模塊相當於「玲龍一號」的「心」和「肺」，主要包括壓力容器和蒸汽發生器兩個關鍵設備。該模塊順利驗收並發運，標誌著中國在模塊化小型堆技術創新和核電重大技術裝備國產化方面實現了「零」的突破。

中國核動力研究設計院副院長唐傳寶介紹，自設計之初，「玲龍一號」就不止於發電，還具有熱電聯供、水電聯供、城市區域供熱、海水淡化、工業工藝供熱、自備電廠等多用途。作為高安全的分佈式清潔能源，可類似常規燃煤熱電廠靠近城鎮及工業園區部署，讓核能「貼近城市，靠近用戶」成為可能。

據悉，「玲龍一號」小堆發電功率為12.5萬千瓦，建成後年發電量可達10億千瓦時，滿足約52.6萬戶家庭用電需求。同時相當於減少二氧化碳排放88萬噸，植樹造林750萬棵。其推廣應用能優化能源結構，減少化石能源消耗，大幅節能減排，助力實現「雙碳」目標。