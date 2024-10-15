金燦榮：當前台海形勢　讓人想起毛主席的三句話

隨著兩岸關係持續惡化，解放軍於10月14日展開了「聯合利劍-2024B」軍事演習，針對台獨分裂勢力發出強烈警告。此次演習在台灣海峽及其周邊區域進行，涵蓋台島北部、南部和東部，並強調了北京維護國家主權、堅決遏制台獨行徑的決心。



中國人民大學國際關係學院教授、知名美國問題專家金燦榮在接受內媒《觀察者網》專訪時指出，此次軍演與早前的「聯合利劍-2024A」一脈相承，表明北京對台統一的進程正在穩步推進，並透露出解放軍已經為應對台灣問題做好充分準備，包括隨時進行大規模軍事行動。

金燦榮認為，在台獨勢力和國際干預持續的情況下，軍事解決台灣問題的可能性正在增加，北京對台無可避免正走向最後的雷霆一擊。（資料圖片）

冷啟動演習：東部戰區戰鬥準備充足

內媒《觀察者網》15日刊出與金燦榮的訪談內容，金燦榮表示，此次「聯合利劍-2024B」軍演以冷啟動模式進行，演習宣布的同時，部隊已經開始行動，準備時間極為短暫。他強調，這種作戰模式反映了東部戰區的高度戰備狀態，顯示解放軍在短時間內迅速發起大規模軍事行動的能力。「過去進行如此大規模的演習，部隊調動需要較長的準備時間，而這次的冷啟動展現了解放軍極強的行動力」，金燦榮表示。

金燦榮指出，此次演習覆蓋六大區域，幾乎完全封鎖了台灣島，尤其是西部的演習區域相比以往更加接近台灣本島，標誌著解放軍在逐步加強對台灣的壓力。演習內容涵蓋海空戰備巡邏、要港封鎖、對陸對海打擊以及聯合奪取制權等多種作戰模式，實戰性更強，針對性更為明確。

毛澤東策略：後發制人 壓縮台獨空間

在評析北京對台策略時，金燦榮特別提到毛澤東的三句名言：「不打第一槍，退避三舍，來而不往非禮也」，認為這是當前北京官方在處理台海問題上的主要方針。他指出，北京並不主動發起攻擊，而是在台灣挑釁後逐步壓縮其活動空間，這樣有助於在政治上保持主動權。

「目前我們所看到的台海局勢，就是台灣方面挑釁一次，我們就壓縮其活動空間一次」，金燦榮強調，這種戰略讓中國大陸在國際舞台上贏得了道德和政治上的優勢，而台灣政府的挑釁行為不斷使自己的空間被一步步擠壓。

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大陸官媒整理解放軍自2022年以來3次圍台軍演區域圖，指出包圍區域越逼越近，「挑釁越甚勒得越緊」。（解放軍新聞傳播中心）

解放軍雷霆一擊：隨時準備大規模行動

金燦榮進一步表示，儘管北京官方目前優先採取和平統一策略，但並不意味著武力選項被排除。他強調，解放軍已經做好了雷霆一擊的充分準備，如果和平統一無望，或台獨勢力進一步激化，解放軍將有能力進行決定性的軍事行動。他形容這一行動為「一戰定乾坤」，一旦啟動將迅速解決台灣問題。

同時，金燦榮指出，雷霆一擊不會是唯一的手段。北京官方還有一系列手段可用，包括經濟制裁、國際外交壓力、司法手段通緝「台獨」首要分子等。他表示，隨著台海局勢的發展，這些手段將逐步運用，並為最後的軍事行動鋪平道路。

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配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

和平統一仍為首選 但底線堅定

面對兩岸關係發展，金燦榮重申，官方仍將和平統一作為首要選項，並表明中央對和平統一的誠意與耐心。他強調，只要台灣承認九二共識，兩岸仍有協商的可能。然而，如果台獨分子一意孤行，台灣內部的理智力量無法遏制分裂行為，最終北京將不得不選擇武力解決。

「我們的底線很清楚，那就是祖國的統一是唯一選項，這一點不會改變」，金燦榮強調。他認為，隨著時間的推移，台灣問題的解決將越來越接近，而「台獨」勢力如果繼續依賴外部力量，將面臨更嚴峻的局面。

東部戰區發布《枕戈待旦》訓練影片，用醒目紅色標註台灣地圖，直指台灣。（東部戰區）

美國因素：台海局勢的推動者

談及美國對台海局勢的影響層面，金燦榮認為，美國的對華政策不會因即將舉行的總統大選而發生根本改變。他指出，無論誰當選總統，美國戰略界都不會放棄「台灣牌」，這導致台海局勢的持續惡化。

他表示，賴清德近來多次提高台獨聲量，顯然是想趁美國大選前利用台海問題抬高自身的政治價值，但他認為這種舉動對美國大選影響不大，台灣問題的根本還是在於兩岸關係和國際力量的角逐。

金燦榮最後強調，儘管北京仍將爭取和平統一，但在台獨勢力和國際干預持續的情況下，軍事解決台灣問題的可能性正在增加。「我們正在走向最後的雷霆一擊，這是無可避免的」。