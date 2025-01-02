人類命運共同體研究中心揭牌　王毅：履行宣介習近平外交思想職責

據中國外交部網站，人類命運共同體研究中心揭牌儀式1月2日在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅為該中心揭牌並致辭。



王毅致詞時表示，構建人類命運共同體是習近平總書記提出的重大原創性思想，是習近平外交思想的核心理念，是對「建設一個什麼樣的世界、如何建設這個世界」這一時代課題給出的中國答案，具有寶貴理論價值、重大時代意義和深遠世界影響。

他表示，目前已有數十個國家和地區同中國一道，建設起不同形式的命運共同體。構建人類命運共同體已多次寫入聯大決議和多邊檔，日益成為具有重大世界性標識意義的最重要公共產品，推動人類社會巨輪駛向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

王毅稱，外交學院今年將迎來建校70周年，新時代、新征程上，應舉全校之力，集眾人之智，建設好人類命運共同體研究中心，履行好研究、闡釋、宣介習近平外交思想的職責。