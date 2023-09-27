人類命運共同體｜不打無準備仗，白皮書之後北京還有大動作

中國國務院新聞辦公室9月26日召開新聞發布會，發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書。從理念內涵到方向路線再到最終目標，該白皮書全面系統闡釋了人類命運共同體。

2013年3月23日，訪問俄羅斯時，中國國家主席習近平首次提出人類命運共同體理念。隨後十年間，這一說法寫入了中共黨章和中國憲法。中非命運共同體、中國東盟命運共同體等提法層出不窮。中國崛起為全球性大國後，會做一個怎麼樣的大國？這是世界對中國的最大疑惑。作為中國不走霸權道路、不侵略擴張的詮釋，人類命運共同體是中國給出的答案。

從時間上看，歷經十年，中國現如今推出人類命運共同體白皮書，是人類命運共同體這一理念走向成熟完善的標誌。

但是細看白皮書，不難發現，人類命運共同體這一理念從提出到實施再到現在發布白皮書，好似不是一個逐步完善成熟的過程，而是一開始就有非常成熟的規劃，過去十年不過是逐步釋放的過程。

2023年9月26日，中國外長王毅在《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書發布會上致辭。（中國外交部官方網站）

2013年3月，習近平首次提出人類命運共同體的重要理念。2013年9月和10近平分別提出建設「新絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合作倡議。

2015年9月，在紐約聯合國總部的第七十屆聯合國大會一般性辯論上，習近平從夥伴關係、安全格局、發展前景、文明交流、生態體系五個方面系統闡釋人類命運共同體的主要內涵。同時習近平在演講中還首次提出和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

2017年1月，在日內瓦萬國宮，習近平從現實角度系統勾勒構建人類命運共同體的實踐路徑，提出建設「五個世界」（持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗）的總目標。2017年5月首屆「一帶一路」國際高峰論壇在北京舉行。

2019年3月，習近平在巴黎出席中法全球治理論壇閉幕式，針對全球治理所面臨的共同挑戰，提出破解「治理赤字」「信任赤字」「和平赤字」「發展赤字」。2019年第二屆「一帶一路」國際高峰論壇在北京舉行。

習近平2019年3月在法國同法德歐舉行四方會晤，並提出破解四個赤字。（Reuters）

2021年9月，習近平在第七十六屆聯合國大會一般性辯論上首次提出全球發展倡議；2022年4月，習近平在博鰲亞洲論壇年會上提出全球安全倡議，倡導走一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路；2023年3月15日，習近平出席中國共產黨與世界政黨高層對話會提出全球文明倡議。

可以看到，幾乎每隔一兩年中國都會提出重磅外交概念和行動來闡釋人類命運共同體，「五位一體」總體框架和「五個世界」總目標是提綱挈領性質的，「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議是行動性質的。如此頻密的概念推出和動作出台，不像是邊走邊看邊嘗試，更像是按圖譜分階段推出。中國不打無準備之仗的外交風格其實非常清晰了。

「一帶一路」合作機制從提出到現如今即將召開第三屆高峰論壇，已經走上正軌。人類命運共同體從提出到現如今整體圖譜表露，國際社會已經相對熟悉。中國此時推出人類命運共同體白皮書，一方面是今年10月中國將召開第三屆「一帶一路」國際高峰論壇，中國試圖借這次重磅外交行動為人類命運共同體背書之舉。

另一方面，相較於「一帶一路」更偏向於經濟領域的倡議更容易操作，近年來中國提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議的真正落地還需要更多着墨。中國提出的全人類共同價值被廣泛接受和認可還需要更多時間。

歷經第一任期的理念鋪墊，第二任期的理論落地，中國在習近平第三任期開局之年推出命運共同體白皮書，是對這一中國新時期最重要外交理論的總結完善與昇華，未來中國將在這一理念的引領下做出更多影響世界的大動作。