兩會｜劉結一：高質量共建「一帶一路」　推動構建人類命運共同體

全國政協、人大「兩會」將分別在本月4日、5日起召開。今日（3日）下午3時，全國政協十四屆二次會議舉行新聞發布會。針對過去一年，政協在共建「一帶一路」方面做出的相關工作，大會新聞發言人劉結一介紹，為推動構建人類命運共同體凝聚共識，是全國政協對外工作的重要著力點。全國政協統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交，高質量共建「一帶一路」前景廣闊。2024年，全國政協將繼續堅持穩中求進、守正創新，廣泛深入開展對外交流活動，助力推動構建人類命運共同體。



在大會中，巴基斯坦聯合通訊社記者提問：中國提出構建人類命運共同體理念，此後，在共建「一帶一路」等方面進行了成功實踐。例如中巴經濟走廊是「一帶一路」重要先行先試專案，改變了巴基斯坦經濟社會面貌。請問，過去一年政協做了哪些相關工作？2024年還有什麼計畫？

發言人劉結一介紹，中國十年的共建「一帶一路」實踐充分說明，構建人類命運共同體順應了人類發展進步潮流，符合各國人民共同利益，為處於十字路口的世界指明了前進方向，得到國際社會廣泛認同。作為構建人類命運共同體的重要實踐平台，高質量共建「一帶一路」為共建國家實現共同發展、增進人民福祉提供巨大機遇，取得顯著成效。

劉結一表示，中巴經濟走廊作為共建「一帶一路」重要先行先試專案，為巴基斯坦國家發展和地區互聯互通做出了實實在在的貢獻。還有很多其他的例子，希臘比雷埃夫斯港與中國公司合作後成為地中海第一大港；不少遊客乘坐中老鐵路火車跨境旅遊，老撾由「陸鎖國」變為「陸聯國」；「雅萬高鐵」讓印尼人民進入「高鐵時代」。各類民生工程助力非洲、亞洲、南太平洋、拉美和加勒比等地區解決民眾用電、飲水等難題以及改善醫療基礎設施、推進鄉村減貧。十年來，中國政府與150多個國家、30多個國際組織簽署240多份共建「一帶一路」合作檔，形成一大批合作專案，搭建起世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，高質量共建「一帶一路」前景廣闊。

劉結一指出，為推動構建人類命運共同體凝聚共識，是全國政協對外工作的重要著力點。全國政協統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交。一年來，我們同50個國家的200多個機構交流互動，同41家國外智庫和12個民間組織新建立聯繫，邀請國際組織駐華代表、外國駐華使節、高級訪問學者「進政協」，成立十四屆全國政協中非友好小組，支持指導中國經濟社會理事會舉辦以「開放、發展、文明——構建人類命運共同體」為主題的中國經濟社會論壇，宣介第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果。

此外，全國政協還圍繞「高水準共建西部陸海新通道」舉辦雙周協商座談會，就「推動構建人類命運共同體是『兩個結合』的生動實踐」、「共建『一帶一路』的現實意義和深遠意義」等課題開展理論研究，就綠色低碳可持續發展、中國同發展中國家團結合作等深入調研、提出意見建議，為高質量共建「一帶一路」、深入推動構建人類命運共同體建言獻策。2024年，全國政協將繼續堅持穩中求進、守正創新，廣泛深入開展對外交流活動，廣交朋友、深交朋友，多交朋友，讓世界更多地瞭解中國、瞭解中國政協，助力推動構建人類命運共同體。