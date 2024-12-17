有片｜東莞男發現男子手袋藏cam偷拍女子裙底　上前制止反遭痛毆

綜合內媒報道，12月14日，東莞余先生見到一黑色衫男子用手袋暗藏的小攝像頭偷拍途人女子裙底，余先生立刻上前制止，遭黑色衫男子擊打頭部三四十下，目前在醫院治療，但男子表示並不後悔挺身而出。



黑色衫男子手袋藏攝像頭偷拍女子裙底。（影片截圖）

黑色衫男子手袋藏攝像頭偷拍女子裙底。（影片截圖）

阻止偷拍的男子余先生表示，上月他就在商場發現該男子有疑似偷拍的舉動，這次發現其有偷拍女性裙底的行為，余先生直接上前制止，反遭該名黑色衫男子毆打：「我被掐脖子，頭部被多次攻擊，胸部手腳都有受傷，目前行走不方便。他對我的頭部多次進行攻擊，至少30多次。」

據余先生介紹，黑色衫男子還搶走他的手機扔掉，途人報警後，也有兩名男子上前制止黑色衫男子。

黑色衫男子毆打余先生。（影片截圖）

黑色衫男子手袋藏攝像頭偷拍女子裙底。（影片截圖）

警方趕到現場後，當場繳獲黑色衫男子的作案工具：「是一個運動相機，有一根線連着充電寶，他在手提包下面開了一個洞。」目前警方已立案。

余先生的病歷。（影片截圖）