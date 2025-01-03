「下一個中國還是中國」　官媒斥「替代中國」論調站不住腳

內媒《環球時報》今（3）日報道，關於「印度將成為新的中國」的說法，瑞士《新蘇黎世報》去年12月16日文章指出，隨著時間推移，越來越多人認識到，中國的全球產業鏈地位很難被其他國家取代。內地學者認為，部分西方媒體與政客炒作「替代中國」論調，背後帶有政治與經濟雙重意圖。專家呼籲，中國需更加重視維護其在全球產業鏈的核心地位，並透過推動產業轉型升級，提高經濟競爭力。



《環球時報》引述北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰分析表示，一些西方媒體刻意渲染印度制度優勢、人口紅利與經濟增長等特點，同時貶低中國，試圖營造中國崛起見頂的形象。錢峰指出，這些論調意圖在意識形態上拉攏印度，並利用輿論遏制中國，推動全球產供鏈的「去風險化」與「去中國化」。至於越南，由於規模較小，西方媒體更多將其視為替代中國部分產業的國家，而非全面替代角色。

中國製造2025是中美矛盾中的一大關鍵議題。（視覺中國）

中國人民大學國際關係學院教授王義桅則進一步分析，西方媒體和政客宣揚印度等國替代中國的原因，在於他們認為中國將經歷從工業化到去工業化的過程。然而，現實情況卻是中國作為「世界工廠」的地位並未如他們所預期的那樣轉移。王義桅強調，「中國經濟崩潰論」與「中國經濟見頂論」始終未能經受住事實的檢驗，這些炒作言論背後是對中國在全球供應鏈影響力的不安。

「下一個中國，還是中國。」2023年外灘大會上，麥肯錫中國區主席、全球資深董事合夥人倪以理引用數據證明，全球沒有任何市場能完全替代中國市場。

錢峰補充道，中國成為全球製造業第一大國與全球第二經濟體的過程，並非一蹴而就。這一成就不僅得益於中國的制度優勢，也得益於龐大的工程師與技術人才隊伍，以及改革開放多年來累積的科技研發能力。錢峰強調，最重要的是，億萬中國勞動者的辛勤努力是這一切成就的基礎。政客和媒體炒作再多，也不能違背經濟規律。

他指出，中國的產業正在升級，部分低端或勞動密集型產業隨全球分工向其他國家轉移是正常現象，但這並未動搖中國作為全球最大製造業國家的地位。