濟州空難敲警鐘　民航局加強鳥擊防範與跑道安全排查

在韓國濟州航空發生重大空難後，民航局迅速採取行動，強化鳥擊風險防範，全面排查跑道安全隱患。《央視新聞》報道，民航局安全總監舒明江今（3）日在例行新聞發布會上表示，民航局一向按照中國民航法律法規及國際民航要求，對航班運行進行安全風險評估和排查，及時提示航空公司相關風險，調整航線航路計劃，確保航班安全運行。



舒明江指出，在濟州空難發生後，民航局第一時間召開專題會議，通報事故情況，並密切關注調查進展。舒明江強調，要以問題導向督促全行業認真落實國務院安委會工作部署，全面排查治理隱患，深入管控安全風險，確保航空運行安全。

2024年12月30日，韓國務安國際機場，衝出跑道後墜毀的濟州航空​​飛機殘骸。（Reuters）

針對鳥擊風險，舒明江表示，民航局已壓實機場的主體責任，要求各機場研判冬季鳥類遷徙規律，加強周邊區域的驅鳥作業，增強鳥害防治工作的針對性與精準性。「要強化科技手段應用，提升鳥擊防範的精準性，加強鳥擊殘留物的鑑定，積累經驗，並根據不同機場實際情況與鳥種特點，制定針對性措施，提升鳥防效率。」

此外，民航局還全面排查跑道安全隱患，加強應急演練，進一步提升應急處置效率，確保類似事故不再發生。

此次行動起因於去年12月29日韓國濟州航空的一起重大空難。據報道，該客機疑似遭遇鳥擊後，未打開起落架即衝向務安國際機場跑道，撞上一堵混凝土牆，導致爆炸起火，機上181人除兩人外全部罹難。此事件引發國際航空業的高度關注，促使中國民航局對鳥擊風險防範及跑道安全隱患進行全方位強化排查。