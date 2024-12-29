濟州航空墜機　內地機長分析3大缺失：跑道有缺陷　盡頭竟是圍牆

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，造成嚴重死傷。



一名內地資深機長接受內媒《華商報大風新聞》採訪時指出，不論是機場設計或飛機師應對等方面都出現問題，才會釀成這場悲劇，「如果說跑道的安全道足夠長，起到了緩衝作用，而沒有和這堵圍牆發生強烈碰撞，可能事故造成的損傷會少一些，不會像現在如此慘烈」。



2024年12月29日，韓國務安機場，圖為消防部門在飛機墜毀現場展開搜救工作。（Reuters）

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

1, 機場跑道設計缺陷

這名資深機長指，一般機場的設計，在跑道盡頭應該有一個安全道，就是在跑道的延伸線上會有安全道，它會很長的，是專門防止飛機衝出跑道，作為緩衝用途。從這個機場來看，它的安全道緩衝做得不好，反而還增加了一道圍牆，為飛機碰撞帶來了安全隱患。

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落時衝出跑道後撞上防護墻墜毀。（Reuters）

濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

2, 飛機師的應對

這名資深機長研判，鳥擊應該發生在起落架已經放下、鎖好，駕駛艙介面顯示沒問題的情況下，飛機師才會選擇執行著陸。從事發影片來看，「飛機前輪沒有放下來，飛行員緊緊往後帶桿，忽略了跑道已經用完了。飛行員應該死死地抱著桿兒，使前輪盡量晚接地。他忽略了對飛機橫側的控制，比如說讓飛機側偏到安全帶。」

資深機長解釋稱：「飛行員顯然沒有使飛機在即將到達跑道盡頭的時候，讓飛機側偏到升降帶上，就是草坪上，他可能沒有做這個動作，如果做了也不至於撞上前面那個圍牆，所以說這個飛行員可能沒有想到跑道的盡頭還有圍牆。」

3, 機場未能有效驅鳥

此外，資深機長也指務安機場驅鳥工作做得不好，「關於機場驅鳥有很多方式，有用稻草人，有用聲波，還有用液體甚至有光照」，尤其在務安機場如此繁忙、許多大型客機起降的機場，更是必須做到位。

這名資深機長形容：「我在國外執飛的時候，兩次遇到鳥撞，但中國國內幾乎就沒有，因為國內的機場的驅鳥工作做得非常好，為什麼說中國民航是世界最安全的民航呢？就是因為我們方方面面做得都很到位，我們機場的那個草，飛鳥就不會來，因為它有那種液體，鳥也不愛吃，一聞就跑了，包括還有聲波驅鳥，中國的科技手段是很多的。」

涉事航班航線。（資深機長陳建國）

MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。（資深機長陳建國）