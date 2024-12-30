濟州航空空難｜台機長：機師決策錯誤居多　搭飛機坐最後一排就對

韓國濟洲航空（Jeju Air）一架波音737-800客機，疑遭鳥擊墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還。



台灣「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播分析，機場跑道短，機師堅持要著陸才發生憾事，也點出事件中2個問題點，「要是我，一定會飛到首爾機場」。

濟州航空空難｜為何不去跑道較長的首爾機場？台機師列不尋常之處（01製圖）

為何沒派救難人員在旁邊等？一次鳥擊就足以造成這程度的災難？點圖放大看看詹姆士指出的不尋常之處：

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「型男機長瘋狂詹姆士」指出，務安機場跑道只有2500米，相對來說非常短，比松山機場還要短，「應付737絕對沒問題」，但在起落架無法放下的情況下，選擇在這裡落地是非常不明智的，且附近還有其他機場，不用5分鐘就可以飛到群山機場，再往上20分鐘也有光州機場。

詹姆士提出2大困惑，為何堅持在務安機場降落？為何不到別的長跑道？另外，機師都已經喊了Mayday：

但機場為何沒有派消防車噴消防泡沫、沒派救難人員在旁邊等？

他認為，飛行員一定有不可說的事情，一定有很急的原因：「到底是什麼原因？」

詹姆士表示，看到一篇尚未被證實的韓國報道，飛機先是遭遇鳥擊，接著引擎起火，進而導致引擎熄火，液壓系統失效，最終起落架無法放下，因此決定進行緊急迫降。但他認為不成立，即便一顆失效，一個引擎還是可以飛一個小時：

要是飛機是好的，要是我，一定會飛到首爾機場。

詹姆士指出，機長會在這麼短的時間內落地，不給人猶豫的時間，是因為引擎起火，煙霧蔓延，有毒氣體飄進飛機內：

但是機長怎麼知道是氣體有毒，除非聞到味道難聞的氣味？

詹姆士表示，除非是迫不得已的狀況，飛機要燒掉了，才會決定在這個機場機腹著陸：

只要駕駛艙沒有伸手不見五指的黑煙，只要沒火警燈，還可以飛的狀況，我一定不會機腹著地。

以現有的證據判斷，他認為，「飛行員的決策錯誤居多」，如果第一次因為鳥擊重飛，會懷疑這個重飛判斷是否正確。

詹姆士表示：「大佬講過8596遍，『珍惜生命，遠離737』，大佬在說你們有沒有在聽？大佬也說過，搭飛機挑最後一排坐就對了，哪一次騙過你們！」

2024年12月30日，濟州航空客機發生事故導致179人死亡後，有僧侶到韓國務安體育公園的祭壇為遇難者做法事。（Reuters）

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