連續2場空難倖存者均在飛機後部　真有最安全座位？資深機長解答

韓國濟州航空（Jeju Air）客機12月29日在降落時發生意外導致179人死亡，倖存2人位於機尾，12月25日阿塞拜疆航空一架客機在哈薩克阿克套近郊墜毀，機上共有72人，其中38人喪生，大多數倖存者坐在飛機後部。這引發大眾討論飛機上是否有「最安全座位」，內地資深機長陳建國對此作出回應。



2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落時衝出跑道後撞上防護墻墜毀。（Reuters）

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為消防部門在飛機墜毀現場展開搜救工作。（Reuters）

內媒《極目新聞》報道，近日兩宗空難發生後，有觀點認為，若發生事故，坐在飛機後排生還概率會更大。不過，這一觀點在資深機長陳建國看來並不可信，他認為沒有所謂「最安全的座位」，具體來講，能否生還和當時飛機的狀態有關，前後排座位的安全性並沒有明顯差別。

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（REUTERS）

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根據美國《時代》雜誌幾年前一項針對既有倖存者也有遇難者的事故分析，坐在飛機後1/3的乘客在墜機中的死亡率為32%，其中坐在後部中間座位處死亡率最低。而坐在中間1/3和前1/3座位的死亡率接近40%，略高一些。

當時報道稱，後排座位可能更安全的原因是，通常飛機前部與中部在墜毀時會吸收大部分能量。但是，在許多航空領域的專業人士看來，飛行事故的隨機性太強，且每次事故的情況千差萬別，比如如何撞擊地面、是否發生火災等。

陳建國認為，此次阿塞拜疆航空失事客機和韓國失事客機的多數倖存者都在機尾是一種巧合，沒有證據表明，倘若發生空難，坐在哪裡的生還概率就一定更高。

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

報道指，內地《航空知識》雜誌社幾年前曾發文稱，一架波音737客機如果迫降在水上，後艙艙門失密加上後艙艙門在水面之下（737就是這麼設計的），那麼水全都從後艙進來了，此時後艙乘客最危險。

最後，報道引述業內人士提醒：客機起飛與降落是最危險的時刻，也是潛在空難多發時刻，所以乘客一定要繫好安全帶。

濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。（資深機長陳建國）