中國紅旗-22導彈挺進北約門口　塞爾維亞成首個歐洲佈署國

塞爾維亞國防部宣布，隨著整合中國製FK-3防空導彈系統，其領空管制和防護能力已獲得大幅提升。印度媒體《歐亞時報》（The EurAsian Times）1月2日報道，FK-3是中國紅旗-22地對空導彈系統的出口版本，此次部署為塞爾維亞空軍及防空部隊帶來重大升級。



根據塞爾維亞國防部去年12月30日發布的新聞稿，FK-3系統提供了先進的領空防護能力。該系統包括指揮中心車、導彈發射器、雷達系統和後勤支援車，構成了一個全面的防空網，並具有高機動性，可在各種作戰條件下快速部署和靈活運用。

展示中的FK-3中遠程地空導彈系統。（塞爾維亞國防部）

塞爾維亞於2019年簽署採購協議，儘管美國官員在2020年曾警告貝爾格萊德，若希望加入歐盟及其他西方聯盟，其軍事裝備應與西方標準一致，但塞爾維亞仍堅持採購中國製FK-3導彈系統。2022年，中國使用運-20運輸機將FK-3系統交付，這是中國向歐洲進行的最大規模武器運輸，使塞爾維亞成為首個操作FK-3的歐洲國家。

2017年國慶閱兵時，載送紅旗-9B與紅旗-22接受檢閱的地空導彈方隊。（中國軍網）

儘管FK-3系統被外界與美國「愛國者」及俄羅斯S-300系統相提並論，其射程比最新版的S-300稍短，但在高機動性和快速部署方面具有獨特優勢。報道指出，FK-3系統的進駐，對於塞爾維亞領空安全與防禦能力的提升具有重要意義。

《歐亞時報》報道，塞爾維亞部署紅旗-22系統表明，其在軍事裝備選擇上不受西方壓力影響，展現了在北約大門口部署中國製防空系統的獨立姿態。此舉將對歐洲地區的軍事平衡產生深遠影響。