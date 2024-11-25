塞爾維亞著名鐘樓現中文塗鴉　中使館提醒中國公民文明出行

塞爾維亞著名鐘樓遭到塗鴉，有人用紅色塗料以中文寫上社交賬號和賬號名。

11月24日，中國駐塞爾維亞大使館發文提醒中國公民在塞文明出行。



11月18日，有網民爆料稱，一位中國遊客在塞爾維亞首都貝爾格萊德的「卡萊梅格丹古城堡」鐘樓上塗鴉。圖片顯示，鐘樓上被人用紅色塗料寫上社交賬號及賬號名。

塞爾維亞著名鐘樓遭到塗鴉，有人用紅色塗料以中文寫上社交賬號和賬號名。（微博＠小凡好攝）

塗鴉者用紅色塗料以中文在鐘樓寫上社交賬號和賬號名。（影片截圖）

塗鴉者用紅色塗料以中文在鐘樓寫上社交賬號和賬號名。（微博＠小凡好攝）

知情人顧先生稱，當地華人已緊急聯繫相關部門，目前塗鴉已清理乾淨，他們仍在尋找塗鴉者，「當地並沒有允許和鼓勵塗鴉的文化，塗鴉者在景點文物上塗鴉影響更是惡劣」。

卡萊梅格丹古城堡建於土耳其奧斯曼帝國時期，是塞爾維亞首批正式宣布的文化古蹟之一。該城堡於1979年被列為具有特殊重要性的文化紀念碑，並受到塞爾維亞共和國的保護，它是貝爾格萊德最受歡迎的旅遊景點，每年的遊客總數超過200萬。

相關部門已清理塗鴉。（微博＠微天下）

11月24日，中國駐塞爾維亞大使館發文提醒，公民在境外不僅代表自己，更關係國家形象，來塞中國公民應遵守法律，恪守公德，尊重塞爾維亞文化習俗。參觀博物館、教堂時，要遵守禁煙、禁食、禁飲、禁用閃光燈拍照等規定，許多建築和景點是歷史保護單位，不得隨意噴塗、刻劃、攀爬、觸摸歷史文物，否則可能會觸犯當地法律或被罰款。

一、保護文物古跡。塞爾維亞的許多建築和景點是歷史保護單位，不得隨意噴塗、刻劃、攀爬、觸摸歷史文物，否則可能會觸犯當地法律或被罰款。參觀博物館、教堂時，要遵守禁煙、禁食、禁飲、禁用閃光燈拍照等規定。

網民睇法：

社交賬號和中文名自報山門

真的無語，乾脆就別出門，就在自己家待著吧。 ​

丟人丟到國外 ​

支持找出來懲罰 ​

這種人應該永久限制出境。 ​

個別網紅為了出名也是沒下限的

其實寫字也不一定是中國人

是中文，就是中國人幹的嗎？我支持調監控，徹查塗鴉者，如果是我國人，首先必須賠償，其次列入出國黑名單。 ​

但凡在國外有抹黑中國形象的都應該好好查查！ ​

