華為Mate 60 Pro推量子密話定製終端　採用國產晶片提供安全防護

近日，2023數字科技生態大會在廣州舉行，中電信量子集團首次展示中國電信在量子安全領域新品——華為Mate60 Pro量子密話定製終端。

據「中電信量子」公眾號介紹，華為Mate60 Pro量子密話定制終端將量子資訊技術與VoLTE網絡融合，採用國產晶片、國密演算法和量子安全SIM卡「三重保護」。保障高清通話的同時，為用戶提供一體化安全防護。



據介紹，用戶可通過手機原生撥號盤直接撥打量子加密電話，同時在預置應用量子密信 App 內使用加密文件傳輸、加密即時通訊、安全協調辦公等功能。

據悉，華為Mate60 Pro量子密話訂製終端通過國產晶片和自主研發的量子安全中間件，在手機側完成對VoLTE話音數據的加解密，能有效防止通話在網絡傳輸中被監聽。

每次通話會隨機生成新密鑰，保障通訊安全。以及用戶每次發起「量子密話」都會隨機抽取卡內密鑰校驗用戶身份，認證通過後再由量子網絡實時生成一個新密鑰加密會話數據。

中國電信表示，邀請合作伙伴打造基於核心技術自主掌控的量子安全手機，希望採用國產晶片的手機廠家能夠全面支持並深入合作，並聯合開展應用的定製開發。